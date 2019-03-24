Brezilya madencilik şirketinden baraj uyarısı

RIO DE JANEIRO (AA) - Brezilya'da madencilik şirketi Vale, 25 Ocak'ta Minas Gerais eyaletinde 200'den fazla kişinin ölümüne neden olan atık barajının çökmesinin ardından, barajlardan birinin daha çökebileceği uyarısında bulundu.

Vale şirketinden yapılan açıklamada, bağımsız denetçilerin, şirketin işlettiği barajlardan birinin her an çökebileceğini tespit etmesinin ardından bölge halkına tahliye talimatı verildiği bildirildi.

Barao de Cocais bölgesindeki maden atık barajındaki risk seviyesinin, şirket tarafından en yüksek seviye olan üçe yükseltildiği ve üçüncü seviyenin, "bir çatlamanın yaklaştığı ya da halihazırda yaşandığı" anlamına geldiği belirtildi.

Şirket sözcüsü, Vale'nin barajdaki risk seviyesini ikinci dereceye kadar yükseltmesinin ardından, şubat ayında eyalet yetkilileri tarafından, barajın 10 kilometre kadar uzağındaki yöre sakinlerine bölgeden ayrılmaları uyarısı yapıldığını söyledi.

Sözcü, şubattan bu yana 442 kişinin evlerinden ayrıldığını aktardı.

Eyalet sivil savunma dairesinden Flavio Godinho, basına verdiği demeçte, yetkililerin mevcut acil durum planını gözden geçirmek için Barao de Cocais'te çalışmalarda bulunduğunu kaydetti.