Brezilya, Meksika ve Hindistan'da korkutan koronavirüs ölümleri

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1022 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 49 bin 976'ya, vaka sayısı da 36 bin 666 artarak 1 milyon 67 bin 579'a yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 215 bin 793 vaka ve 12 bin 494 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Sao Paulo'nun ardından salgından en çok etkilenen Rio de Janeiro eyaletinde ise 8 bin 824 kişinin ölümüne neden olan virüs, 95 bin 537 kişide görüldü.

Brezilya, ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada "ABD'den sonra en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke" olmuştu.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

MEKSİKA'DA TABLO KÖTÜLEŞİYOR

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 387 artarak 20 bin 781’e yükseldi.

Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı da 4 bin 717 artışla 175 bin 202’ye çıktı.