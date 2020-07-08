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Brezilya, Meksika ve Hindistan'da koronavirüs kabusu sürüyor

DÜNYA HABERLERİ  | 08.07.2020 08:28 | Son Güncelleme

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1254, Meksika'da 895, Hindistan'da 482 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya, Meksika ve Hindistan'da koronavirüs kabusu sürüyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 1254 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1254 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 66 bin 741'e, vaka sayısı da 45 bin 305 artarak 1 milyon 668 bin 589'a yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 332 bin 708 vaka ve 16 bin 475 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 976 bin 977 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Salgını küçümseyen tavırlarıyla bilinen Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, kendisinde Kovid-19 tespit edildiğini açıklamıştı.

Brezilya, ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada "ABD'den sonra en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke" olmuştu.

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü, mayısta 4,2 milyon kişinin tat, koku kaybı, öksürük ve yüksek ateş gibi Kovid-19 benzeri semptomlar gösterdiğini açıklamıştı.

MEKSİKA'DA TABLO KÖTÜLEŞİYOR

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 895 artarak 32 bin 14'e ulaştı.

Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 6 bin 258 artışla 268 bin 8'e çıktı.

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 163 bin 646 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

HİNDİSTAN'DA ÖLÜ SAYISI 20 BİN 642'YE YÜKSELDİ

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 482 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 20 bin 642'ye yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 22 bin 752 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 742 bin 417'ye çıktı.
Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 456 bin 830 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

(AA)

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