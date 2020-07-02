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Brezilya, Meksika ve Hindistan'da koronavirüs ölümleri artıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 02.07.2020 08:12 | Son Güncelleme

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1038, Meksika'da 741, Hindistan'da 434 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya, Meksika ve Hindistan'da koronavirüs ölümleri artıyor

Salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 1038 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1038 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 60 bin 632'ye, vaka sayısı da 46 bin 712 artarak 1 milyon 448 bin 753'e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 289 bin 935 vaka ve 15 bin 030 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Sao Paulo'nun ardından salgından en çok etkilenen Rio de Janeiro eyaletinde ise 10 bin 198 kişinin ölümüne neden olan virüs, 115 bin 278 kişide görüldü.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Brezilya, ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada "ABD'den sonra en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke" olmuştu.

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü, mayısta 4,2 milyon kişinin tat, koku kaybı, öksürük ve yüksek ateş gibi Kovid-19 benzeri semptomlar gösterdiğini açıklamıştı.

MEKSİKA'DA 741 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 741 artarak 28 bin 510'a ulaştı.

Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 5 bin 681 artışla 231 bin 770'e çıktı.

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 138 bin 319 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez bir kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

HİNDİSTAN'DA ÖLÜ SAYISI 18 BİNE YAKLAŞTI

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 434 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 17 bin 834'e yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 19 bin 148 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 604 bin 641'e çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 359 bin 860 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

(AA)

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