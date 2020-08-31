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Brezilya, Meksika ve Hindistan'da koronavirüs yüzlerce can daha aldı

DÜNYA HABERLERİ  | 31.08.2020 08:28 | Son Güncelleme

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 366, Meksika'da 339, Hindistan'da da 971 kişi hayatını kaybetti. Gelen son ölüm sayılarıyla birlikte üç ülkedeki toplam can kaybı 240 bini geçti.

Brezilya, Meksika ve Hindistan'da koronavirüs yüzlerce can daha aldı

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da virüs nedeniyle son 24 saatte 366 kişi öldü.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 366 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 120 bin 828’e, vaka sayısı da 16 bin 158 artarak 3 milyon 862 bin 311’e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 803 bin 404 vaka ve 29 bin 978 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 31 bin 559 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

MEKSİKA'DA SON DURUM

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 339 artarak 64 bin 158'e ulaştı.

Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 129 artışla 595 bin 841'e çıktı.

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 412 bin 580 kişi de iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

HİNDİSTAN'DA 971 CAN KAYBI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 971 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 971 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 64 bin 469'a yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 78 bin 512 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 3 milyon 621 bin 245'e çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 2 milyon 774 bin 801 kişi de iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.

(AA)

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