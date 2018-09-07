HABER

Brezilya Milli Günü Ankara'da kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 22:13 | Son Güncelleme

Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Eduardo Riccardo Gradilone Neto: - "Brezilya ve Türkiye arasındaki yakın iş birliğini en yüksek seviyeye taşıyacak birçok projeyi yeniden başlatacağımızı söylemek isterim" - Büyükelçi İnan Özyıldız: - "Brezilya, Latin Amerika ve Karayipler'deki en büyük ticari ortağımız. Ticaret hacmimiz 2017'de 3 milyar dolardı. İki tarafın çabalarıyla bu sayı kesinlikle daha yüksek bir seviyeye çıkacak"

Brezilya Milli Günü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Brezilya'nın Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen resepsiyona Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Eduardo Riccardo Gradilone Neto, Brezilya Tarım Bakan Yardımcısı Eumar Novacki, Dışişleri Bakanlığından Büyükelçi Süleyman İnan Özyıldız'ın yanı sıra çok sayıda diplomat, yabancı misyon şefi ve iş insanı katıldı.

Büyükelçi Neto, burada yaptığı konuşmada, Brezilya'nın 1822'de Portekiz'e karşı bağımsızlığını ilan ettikten 36 yıl sonra Osmanlı İmparatorluğu ile resmi, diplomatik ilişkiler kurmaya başladığını, bu gecede bu iki tarihi olayın kutlandığını belirtti.

Brezilya ve Türkiye'nin 2010'dan bugüne stratejik ortaklığa sahip olduğunu kaydeden Neto, "Brezilya ve Türkiye arasındaki yakın iş birliğini en yüksek seviyeye taşıyacak birçok projeyi yeniden başlatacağımızı söylemek isterim." dedi.

Neto, iki ülke arasında tesis edilen diplomatik ilişkilerin 160. yıl dönümünü kutlamak amacıyla Brezilya Cumhurbaşkanı Michel Temer'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir davet mektubu gönderdiğini söyledi.

Büyükelçi Özyıldız ise Brezilya ve Türkiye'nin köklü ilişkilere sahip olduğunu vurgulayarak, "Yetkililerimiz ve iş insanlarımız arasındaki iletişimi ve ziyaretleri artırmanın ikili ilişkilerimize ivme kazandıracağına inanıyorum." dedi.

Brezilya'nın kendi bölgesinde önde gelen aktörlerden biri olduğunu vurgulayan Özyıldız, "Brezilya, Latin Amerika ve Karayipler'deki en büyük ticari ortağımız. Ticaret hacmimiz 2017'de 3 milyar dolardı. İki tarafın çabalarıyla bu sayı kesinlikle daha yüksek bir seviyeye çıkacak." ifadesini kullandı.

Özyıldız, 2018'in ilk yarısında ikili ticaret hacminin şimdiden 1,9 milyar dolar olduğuna dikkati çekerek, "Ekonomik ilişkilerimiz köklü iş birliğimizin sadece bir kısmını oluşturuyor. Hiç şüphesiz ki iş birliğimizi farklı alanlarda da geliştirmek için büyük bir potansiyele sahibiz." dedi.

İstanbul ve Sao Paulo arasında 10 yıl önce direkt uçuşların başladığını kaydeden Özyıldız, "Bu uçuşlar iki ülke arasındaki mesafeyi kısalttı ve ekonomi, kültür ve turizm alanlarındaki ilişkilerimize ivme kazandırdı." şeklinde konuştu.

Büyükelçi Neto ve eşi Diva Cristina, Brezilya'nın Adana Fahri Konsolosu Gözde Demir Çelen, Nevşehir Fahri Konsolosu Ömer Tosun, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Lilian Tonella Tüzün ve Büyükelçilik çalışanı Melihat Yıldırım'a Türkiye'de Brezilya imajını ve ikili ilişkileri geliştirmek için çaba gösterenlere verilen, Brezilya'nın en üst düzey nişanı olan "Rio Branca" devlet nişanını taktı.

PARTNERSırt ve bel ağrısı hangi egzersizlerle önlenir?Sırt ve bel ağrısı hangi egzersizlerle önlenir?
TSK açıkladı! Üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldüTSK açıkladı! Üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü
Çamlıhemşin'de 'kaymakam' değişikliğine tepki yürüyüşüÇamlıhemşin'de 'kaymakam' değişikliğine tepki yürüyüşü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Brezilya Milli Günü Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Eduardo Riccardo Gradilone Neto Büyükelçi İnan Özyıldız

En Çok Okunan Haberler

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

14 yaşındaki kızdan tüyler ürperten iddia! 'Babam bana zorla...'

14 yaşındaki kızdan tüyler ürperten iddia! 'Babam bana zorla...'

Kocaeli'de dev operasyon; 800 kilo kokain ele geçirildi! Değeri 6 milyar TL

Kocaeli'de dev operasyon; 800 kilo kokain ele geçirildi! Değeri 6 milyar TL

Tahran zirvesinde sinsilik yapan İran, kendi kazdığı kuyuya düştü

Tahran zirvesinde sinsilik yapan İran, kendi kazdığı kuyuya düştü

Yeni imajı İsmail YK'ya benzetilen Burak Özçivit sinirlendi

Yeni imajı İsmail YK'ya benzetilen Burak Özçivit sinirlendi

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

İlginizi Çekebilir

Suriye'de savaştan kaçan mülteciler Türkiye sınırındaki duvarı merdiven dayayıp aştı!

Suriye'de savaştan kaçan mülteciler Türkiye sınırındaki duvarı merdiven dayayıp aştı!

İstanbul'da 'Kurt Kapanı-23' başladı! Giriş çıkışlar tutuldu

İstanbul'da 'Kurt Kapanı-23' başladı! Giriş çıkışlar tutuldu

Ahmet Hakan'dan sert sözler: Zıkkımın kökünü mü yiyeceğiz?

Ahmet Hakan'dan sert sözler: Zıkkımın kökünü mü yiyeceğiz?

Halil İbrahim Ünver kimdir? OTOKAR detayı!

Halil İbrahim Ünver kimdir? OTOKAR detayı!

İşte İstanbul'da düşen helikopterin denize çakılma anı

İşte İstanbul'da düşen helikopterin denize çakılma anı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye sınırından atlayarak geçen Suriyelilerin görüntüleri ilgili Hatay Valiliği'nden açıklama: Giriş engellendi

Türkiye sınırından atlayarak geçen Suriyelilerin görüntüleri ilgili Hatay Valiliği'nden açıklama: Giriş engellendi

TSK açıkladı! Üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

TSK açıkladı! Üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

CHP Afyonkarahisar İl Yönetimi toplu olarak istifa etti

CHP Afyonkarahisar İl Yönetimi toplu olarak istifa etti

Dışişleri Bakanlığı'ndan seyahat uyarısı: Uzak durun!

Dışişleri Bakanlığı'ndan seyahat uyarısı: Uzak durun!

MHP'li Yaşar Yıldırım'dan, 30 büyükşehirde 'ittifak' sinyali

MHP'li Yaşar Yıldırım'dan, 30 büyükşehirde 'ittifak' sinyali

AKM'de Diyarbakır Tanıtım Günleri'ni ziyaret eden Süleyman Soylu türkü söyledi, vatandaşlar zılgıtlarla eşlik etti!

AKM'de Diyarbakır Tanıtım Günleri'ni ziyaret eden Süleyman Soylu türkü söyledi, vatandaşlar zılgıtlarla eşlik etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.