HABER

Brezilya Milli Günü Ankara'da kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 23:47 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Süleyman İnan Özyıldız: - "Coğrafi uzaklığa rağmen ülkelerimiz mükemmel ilişkilere, sağlam dostluğa ve sürekli diyaloğa sahip olmanın memnuniyeti içindedir" - Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Eduardo Riccardo Gradilone: - "Türkiye-Brezilya ilişkileri sürekli gelişme gösteriyor"

Brezilya Milli Günü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Eduardo Riccardo Gradilone'nin ev sahipliğinde Büyükelçilik'te düzenlenen davete, Ankara Valisi Vasip Şahin, Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Süleyman İnan Özyıldız, çok sayıda yabancı misyon temsilcisi, diplomat, akademisyen ve gazeteci katıldı.

Resepsiyon, iki ülkenin milli marşlarının çalınmasıyla başladı.

- "Brezilya, Latin Amerika'daki stratejik ortağımızdır"

Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Özyıldız, buradaki konuşmasında, iki ülkenin geçen yıl diplomatik ilişkilerinin 160'ıncı yıl dönümünü kutladığını hatırlatarak, "Brezilya, Latin Amerika'daki stratejik ortağımızdır. Coğrafi uzaklığa rağmen ülkelerimiz mükemmel ilişkilere, sağlam dostluğa ve sürekli diyaloğa sahip olmanın memnuniyeti içindedir." ifadelerini kullandı.

Brezilya'nın, Latin Amerika ve Karayiplerde Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olduğunu hatırlatan Özyıldız, iki ülkenin iş birliğini çeşitlendirme potansiyeline işaret etti.

Özyıldız, Türkiye ve Brezilya'nın, G20 ve Birleşmiş Milletler (BM) gibi uluslararası platformlardaki iş birliklerine de vurgu yaparak, ilişkilerin mümkün olan her alanda ilerlemesini arzu ettiklerini kaydetti.

- "İlişkilerimiz sürekli gelişiyor"

Büyükelçi Gradilone de iki ülkenin ticaret hacmi, turizm ve öğrenci değişim programları gibi çeşitli alanlarda ve uluslararası platformlarda iş birliği yürüttüğüne dikkati çekerek, "Türkiye-Brezilya ilişkileri sürekli gelişme gösteriyor." dedi.

Gradilone, büyükelçiliğin, her fırsatta çeşitli etkinliklerle Türkiye ve Brezilya kültürünü birbirine tanıtmayı hedeflediğini vurguladı.

Resepsiyon, yemek ikramı ve müzik dinletisinin ardından sona erdi.

Sansasyonel cihaz! Asus ROG Zephyrus incelemesiSansasyonel cihaz! Asus ROG Zephyrus incelemesi
Gaziosmanpaşa'da silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralıGaziosmanpaşa'da silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı
Türkiye dahil 50'den fazla ülkeden Hindistan'a flaş çağrıTürkiye dahil 50'den fazla ülkeden Hindistan'a flaş çağrı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Brezilya Milli Günü Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Eduardo Riccardo Gradilone Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İlişkiler Genel Müdürü Büyükelç

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye dahil 50'den fazla ülkeden Hindistan'a 'Cammu Keşmir' çağrısı

Türkiye dahil 50'den fazla ülkeden Hindistan'a flaş çağrı

Diyarbakır anneleri, HDP il binası önünde oturma eylemine devam ediyor

Bekleyiş sürüyor! 'Çocuğumun mağarada yaşamasını istemiyorum'

Genç kadını pompalı tüfekle öldüren katilin sözleri kan dondurdu!

Genç kadını pompalı tüfekle öldüren katilin sözleri kan dondurdu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'kürtaj listesi' açıklaması

Başsavcılık'tan 'kürtaj listesi' açıklaması

Ankara'dan Hatay'a götürülen yabancı uyruklu şahıs Aksaray'da firar etti

Polis alarma geçti! Drone kaldırıldı, her yerde aranıyor

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.