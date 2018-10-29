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Brezilya'nın yeni başkanı Jair Bolsonaro oldu! Oyların yüzde 56'sını aldı

DÜNYA HABERLERİ  | 29.10.2018 02:09 | Son Güncelleme

Brezilya'da devlet başkanlığı seçimini, resmi olmayan sonuçlara göre Sosyal Liberal Partinin adayı aşırı sağcı Jair Bolsonaro kazandı.

Brezilya'nın yeni başkanı Jair Bolsonaro oldu! Oyların yüzde 56'sını aldı

Brezilya'da, devlet başkanlığına Sosyal Liberal Partinin (PSL) adayı aşırı sağcı Jair Bolsonaro seçildi.

Ülkede 7 Ekim'de yapılan devlet başkanlığı seçiminin ilk turunda, adayların yeterli oy çoğunluğuna erişememesinin ardından düzenlenen ikinci tur oylamasında, halk sandık başına gitti.

OYLARIN YÜZDE 56'SINI ALDI

Resmi olmayan sonuçlara göre, PSL'nin adayı aşırı sağcı Bolsonaro, oyların yüzde 56'sını alarak seçimin galibi oldu. İşçi Partisinin (PT) solcu adayı Fernando Haddad ise oyların yüzde 44'ünü aldı.

Geçmişte Brezilya ordusunda yüzbaşı olarak görev yapan Bolsonaro'nun, yolsuzlukla ve suçla mücadele konusundaki sert söylemleri, kendisini seçim anketlerinde en popüler aday haline getirmişti. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
brezilya Jair Bolsonaro seçim

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