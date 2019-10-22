Brezilya petrol sızıntısını temizlemek için 5 bin asker daha görevlendirecek

RIO DE JANEIRO (AA) - Brezilya Devlet Başkan Yardımcısı Hamilton Mourao, ülkenin kuzeydoğu kıyılarında eylülden bu yana devam eden ve turistik bölgelere ulaşan petrol sızıntısını temizleme çalışmaları için mevcut bin 500'e ilave 5 bin askerin görevlendirileceğini duyurdu.

Devlet Başkan Yardımcısı Mourao, gazetecilere verdiği demeçte, petrol sızıntısının kaynağının bilinmediğini ifade ederek eylülden bu yana 600 ton ham petrolün toplandığını açıkladı.

Gerek kamuoyundan gerek yetkili makamlardan gelen baskı neticesinde petrol sızıntısının temizlenmesi için ilave 5 bin askerin gönderileceğini duyuran Mourao, "Bugün yapabileceğimiz en iyi şey sahillerimize ulaşan bu petrolü halkımızı eğiterek toplamaktır." ifadelerini kullandı.

Petrol sızıntısını temizleme çalışmaları için bin 500 asker çeşitli bölgelerde görevlendirilmişti. Çevreci gruplar ise bin 300 mil uzunluğundaki (yaklaşık 2 bin 100 kilometre) sahil şeridini göz önüne alarak bu sayının yetersiz olduğunu ileri sürüyor.

Brezilya Çevre ve Yenilenebilir Doğal Kaynaklar Enstitüsü (IBAMA), sızıntının ülkenin 9 eyaletinde en az 200 sahilinde etkili olduğunu belirtiyor.