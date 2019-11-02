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Brezilya plajlarını petrole bulayan Yunan gemisi çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 09:24 | Son Güncelleme

Brezilya polisi, Brezilya’nın kuzeydoğu kıyılarında meydana gelen ve çevre felaketine yol açan petrol sızıntısı ile ilgili Yunan petrol tankerini suçladı.Brezilya polisi 250’den fazla plajı kirleten ham petrol atığıyla ilgili olarak bir Yunan petrol tankerini suçladı.

Brezilya polisi, Brezilya’nın kuzeydoğu kıyılarında meydana gelen ve çevre felaketine yol açan petrol sızıntısı ile ilgili Yunan petrol tankerini suçladı.
Brezilya polisi 250’den fazla plajı kirleten ham petrol atığıyla ilgili olarak bir Yunan petrol tankerini suçladı. Eylül ayının ortasından bu yana devam eden araştırmalar kapsamında sızıntının kaynağının 15 Temmuz’da Venezuela’da demirli olan Yunan bandıralı bir petrol tankeri olduğu bildirildi.
Brezilya Federal Polisi, Delta Tankers LTD şirketine ait Yunan bayraklı gemiyi Venezuela’nın Bouboulina limanında İnterpol’ün yardımıyla tespit etti. Brezilya kıyılarında 700 kilometreden fazla bir alanı kirleten sızıntının nedeni olan Yunan tankerin boşaltım işlemini 28-29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdiği tahmin ediliyor.
Suçlu gösterilen gemi 15 Temmuz’da Venezuela’da demirledi. Ardından Atlantik Okyanusu üzerinden Singapur’a ulaşmadan önce Güney Afrika’da üç gün bekledi. Deniz Kuvvetleri de sonuçları doğruladı. Plajlardan toplanan ham petrol üzerinde yapılan analizlerin petrolün Venezuela kökenli olduğuna işaret etti. Ayrıca, geminin olası herhangi bir kargo sızıntısı konusunda uyarmak için Brezilya Deniz Otoritesi ile hiçbir zaman temas kurmadığı bildirildi.
Brezilya makamları firma ile ilgili tutuklama emri çıkardı. Interpol’den gemi hakkında ek bilgi almak için diğer ülkelerle işbirliği yapmasını istedi. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, soruşturmanın halen yürütülmekte olduğunu, açıklığa kavuşturulmasına rağmen bu davayla ilgili “daha fazla şüphenin” olduğunu iddia etti.

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