Brezilya polisi, bir İspanyol tarafından kiralanan Türk şirkete ait uçakta bir ton kokain ele geçirdi

Brezilya'nın Fortaleza şehrinde polis, Türk şirket ACM Havacılık'a ait olan ve bir İspanya vatandaşı tarafından kiralanan özel bir jette 1,304 kilo kokain ele geçirdi.

Brezilya polisinin açıklamasına göre Fortaleza havalimanında aranan özel jette uyuşturucu 24 valize bölünmüş bir şekilde bulundu.

İspanyol yolcu ve uçağın dört Türkiye vatandaşı mürettebatı polis tarafından ifadeye alındı.

Brezilya'nın Ribeirão Preto adındaki şehrinden kalkan uçak Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecekti.

Polis yaptığı açıklamada her çantada 50 hap olduğunu, böylece toplamda 1.200 kokain tabletinin ele geçirildiğini belirtti.

Uçakta yer alan malzemeler, cep telefonları ve belgelere el kondu. Brezilya polisi ele geçirilen bu maddelerle ilgili incelemenin sürdüğünü belirtti.

Polisin yayınladığı bir videoda uçağın içindeki bir masada bulunan büyük bir valizin polisin talebi üzerine yolcu tarafından açıldığı ve içinden uyuşturucu çıktığı görülüyor.

İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

https://twitter.com/alikdk/status/1422938861882183690?s=20

Gümrükte şüphe uyandırdı

Brezilya'da faaliyet gösteren G1 haber sitesine göre İspanyol yolcu, gümrükte soruları cevaplarken şüphe uyandırdı.

Yolcunun Brezilya'nın Guarulhos şehrine turizm amaçlı gittiğini söylemesi, bu şehrin özel jeti olan bir yabancı için gezmeye değer olmadığını düşündürmesi yüzünden poliste şüphe uyandırdı.

Bunun üzerine polis uçağa binerek motorların durdurulmasını ve valizlerin açılmasını istedi.

Brezilya, uyuşturucunun Paraguay ve Bolivya'dan Avrupa'ya taşınması rotasında önemli bir ülke.

Şirket açıklama yaptı: İlgimiz yok

Diğer yandan ACM Havacılık konuyla ilgili bir açıklama yayımladı.

"ACM Havayolları'na ait ticari hava taşımacılığı yapan TC-GVA tescilli uçağımız 4 Ağustos'ta Brezilya Ribeirao Preto Havalimanı'ndan Belçika Brüksel Havalimanı'na uçuş gerçekleştirmek için İspanya pasaportuna sahip yolcu tarafından kiralanmıştır" denilen açıklamada şirketin yolcu ile hiçbir ilgisinin olmadığı vurgulandı:

"Sözkonusu müşteri ve şahsi eşyalarının şirketimiz ve uçuş ekibimiz ile hiçbir ilgisi olmadığı ve yolcu eşyalarının kontrol sorumluluğunun tamamen havalimanı otoritesinde olduğu ve hukuki sürecin tamamlanmasına müteakip uçuş ekibimiz ve uçağımızın en kısa sürede Türkiye'ye geleceği tüm kamuoyuna saygı ile duyurulur."

VOA Türkçe'nin ulaştığı ACM Havayolları yetkilileri gözaltına alınan mürettebattan üçünün serbest bırakıldığını, ancak sorumlu kaptan pilotun sorgusunun devam ettiğini söyledi.

Uçak Başbakanlık'a aitti

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal döneminde alınan 14 koltuklu TC-ATA ve TC-GAP uçakları 2016 yılında tescil isimleri TC-GVA ve TC-GVB olarak değiştirilerek Savunma Sanayii Müsteşarlığı'na devredilmişti.

Şu anda sahipliği ACM Havacılık'ta bulunan uçak, Süleyman Demirel, Ahmet Necdet Sezer, Bülent Ecevit gibi pek çok siyasetçi tarafından kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da başbakan olduğu dönemde bu uçağı kullanmıştı.

Daha sonra bu uçak satışa çıkarıldı.

