HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Brezilya, Rusya'nın koronavirüs aşısına onay vermedi

Brezilya, Rusya'nın koronavirüs aşısına onay vermedi

17.01.2021 16:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Brezilya, Rusya'nın koronavirüs aşısına onay vermedi

Brezilya Sağlık Bakanlığı, faz 3 denemeleri yeterli güvence sağlamadığı gerekçesiyle Rus Sputnik V aşısına acil kullanım onayı vermedi.

Brezilya, Rusya tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karşı üretilen Sputnik V aşısının acil kullanımına onay vermedi. Brezilya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Sağlık Düzenleme Kurumu Anvisa 3. klinik denemelerin yeterli güvence sağlamaması ve üretimle ilgili sorunlar nedeniyle aşıya onay vermedi.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) tarafından yapılan açıklamada ise. Anvisa’nın kısa süre içinde sağlanacak ek bilgiler talep ettiği, düzenleyici kurumlardan gelen bu tür taleplerin standart prosedür olduğu ve bunun tescil teklifinin reddedildiği anlamına gelmediği ifade edildi.

Rus hükümeti, Sputnik V’nin ülkede kullanımına onay vermişti. RDIF tarafından yapılan açıklamada, Sputnik V'in Sırbistan, Belarus, Arjantin, Bolivya, Cezayir, Venezuela, Paraguay ve Filistin tarafından onaylandığı belirtildi.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERYeşilçam'dan bir yıldız daha kaydıYeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı
Ünlü firmanın CEO'su eşi için işini bırakıyorÜnlü firmanın CEO'su eşi için işini bırakıyor
80 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 80?80 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 80?

En Çok Okunan Haberler

Lüks villasını gezdirip eleştirilere yanıt verdi! 'Çok üzgünüm ama...'

Lüks villasını gezdirip eleştirilere yanıt verdi! 'Çok üzgünüm ama...'

Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih verdi

Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih verdi

Öyle pozlar verdi ki... Gündem oldu

Öyle pozlar verdi ki... Gündem oldu

Yer: Adıyaman! Sokak ortasında evire çevire dövdüler

Yer: Adıyaman! Sokak ortasında evire çevire dövdüler

Şoke eden iddia! 'Telefonumu müstehcen sitelerde yayınlattı'

Şoke eden iddia! 'Telefonumu müstehcen sitelerde yayınlattı'

Evler ve araçlar kar altında kaldı

Evler ve araçlar kar altında kaldı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İçişleri'nden 'kısıtlama' açıklaması

İçişleri'nden 'kısıtlama' açıklaması

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İstanbul'da 'jigolo' çetesi çökertildi! Dudak uçuklatan vurgun

İstanbul'da 'jigolo' çetesi çökertildi! Dudak uçuklatan vurgun

Korona aşısı olan 23 kişi hayatını kaybetti!

Korona aşısı olan 23 kişi hayatını kaybetti!

Diğer Haberler

Biden'ın açıklaması sonrası binlerce Honduraslı göçmen yola koyuldu

Biden'ın açıklaması sonrası binlerce kişi yola koyuldu

İskoçya’da günde 5 bin aşılama yapılacak klinik kuruldu

İskoçya’da günde 5 bin aşılama yapılacak klinik kuruldu

Çinli bilim insanından kritik itiraf: İğne gibi geçti

Çinli bilim insanından kritik itiraf: İğne gibi geçti

Biden ilk gününde Müslümanlara seyahat yasağını kaldıracak

Müslümanlara seyahat yasağını kaldıracak

Zalando’nun CEO’su ‘eşinin kariyerine öncelik vermek için’ işini bırakıyor

Ünlü firmanın CEO'su eşi için işini bırakıyor

Biden'ın yemin töreni: 50 ABD eyaletinin tümü olası silahlı gösterilere karşı alarmda

ABD'de 'Biden' alarmı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.