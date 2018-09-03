Brezilya Tarihi ‘Kül Oldu’

Brezilya’nın en eski müzesinde büyük bir yangın çıktı. İtfaiye yetkilileri, son olarak yangının kısmen kontrol altına alındığını açıkladı.

200 yıllık müzede 20 milyon eser bulunuyordu.

Brezilya Cumhurbaşkanı Michel Temer, yangının telafisi mümkün olmayan kayba yol açtığını belirtti.

Temer yaptığı açıklamada, “Brezilya için trajik bir gün. 200 yıllık çalışma, araştırma ve bilgiler kayboldu” dedi.

Brezilya Kültür Bakanı Sergio Sa Leitao da, Twitter’den yaptığı açıklamada zararın telafisinin mümkün olmadığını söyledi ve “Tüm ülke acı çekiyor” dedi.

Öte yandan, itfaiye sözcüsü müze çalışanlarının yardımıyla pek çok eseri bina içinden çıkarabildiklerini belirtti.

