Brezilya Tarihi ‘Kül Oldu’

Brezilya’nın en eski müzesinde büyük bir yangın çıktı. İtfaiye yetkilileri, son olarak yangının kısmen kontrol altına alındığını açıkladı.
200 yıllık müzede 20 milyon eser bulunuyordu.
Brezilya Cumhurbaşkanı Michel Temer, yangının telafisi mümkün olmayan kayba yol açtığını belirtti.
Temer yaptığı açıklamada, “Brezilya için trajik bir gün. 200 yıllık çalışma, araştırma ve bilgiler kayboldu” dedi.
Brezilya Kültür Bakanı Sergio Sa Leitao da, Twitter’den yaptığı açıklamada zararın telafisinin mümkün olmadığını söyledi ve “Tüm ülke acı çekiyor” dedi.
Öte yandan, itfaiye sözcüsü müze çalışanlarının yardımıyla pek çok eseri bina içinden çıkarabildiklerini belirtti.
Antalya'da parkta oynayan çocukların başını taşla ezen Sudanlı saldırgan serbest bırakıldı!
Ümit Özdağ'dan bayramlaşmaya giden 'Suriyeliler geri alınmasın' çıkışı
İstanbul'un göbeğinde insanlık öldü dedirten görüntü! Kimse dönüp bakmadı
Ev hapsindeki ABD'li rahip Brunson'ın evine Türk bayrağı asıldı
Kutu kola boyunda doğan bebeğin şimdiki haline inanamayacaksınız!
Hiçbir şey göründüğü gibi değildir!
Dikkat! Telefonunuz yavaşladıysa dolandırılıyor olabilirsiniz
Bakan Ziya Selçuk'tan flaş açıklamalar! 'Zihniyetin değişmesi daha kolay olacaktır'
LGS 3. nakil başvuru sonuçları açıklandı! İşte nakil sonucu sorgulama sayfası!
AK Parti'de parti dışı aday sürprizi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'da önemli mesajlar
Instagram fenomeni ünlü milyarderin yatında ölü bulundu
Tütün tüketiminde korkunç rakamlar
Huawei para cezasına çarptırıldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum