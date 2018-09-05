Brezilya tipi kalça kaldırma ameliyatı riske değer mi?

Cambridge, yurtdışında bu operasyonu yaptırdıktan sonra yaşamını yitiren ilk İngiliz değil. Daha önce de 2014 yılında Joy Williams Tayland'ın Bangkok kentinde bir kalça operasyonu sırasında enfeksiyon kapmış ve 24 yaşında anestezi altında yaşamını yitirmişti.

Komşuları Cambridge'in "son derece çekici" olduğunu söylüyor ve partnerinin itirazına rağmen bu operasyonu tercih ettiğini düşündüklerini aktarıyor.

29 yaşındaki güzellik uzmanı, operasyonun İngiltere'ye göre daha ucuza yapıldığı Türkiye'yi tercih etmişti.

İngiltere'nin Leeds kentinde doğan Leah Cambridge'in partneri Scott Franks, The Sun gazetesine Cambrigde'in İzmir'de bir klinikte geçirdiği operasyon sırasında üç kere kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiğini söyledi.

Üç çocuk annesi bir İngiliz, Brezilya tipi kalça kaldırma (Brazilian butt lift - BBL) ameliyatı olmak için gittiği Türkiye'de kalp krizi geçirdi. Peki bu estetik operasyon son dönemde neden popülerleşti ve bunun için bıçak altına yatmak tehlikeli mi?

Mayou uluslararası plastik cerrahi birliklerinden cerrahların BBL prosedürlerini incelemek ve raporlamak için bir eylem grubu oluşturduğunu söylüyor:

31 yaşındaki Franks, The Sun gazetesine "Leah anestezi altındayken yağ damarlarına girdi ve oksijen seviyesi düştü. Sonrasında durumu stabil hale getirildi fakat üç kalp krizi geçirince yapabilecekleri bir şey kalmadı" demişti.

"Eğer yağ kas dokusunun derinlerine, kalçanın altına doğru enjekte edilirse yağın hatalı bir şekilde büyük damarlara enjekte edilme riski doğuyor.

Britanya Estetik Plastik Cerrahlar Birliği Üyesi Mayou, "Tehlike klinikler dışında, yeterli bir iyileşme bakımı sağlamayan mekanlarda vasıfsız cerrahlar tarafından yapılan operasyonlar" diyor ve ekliyor:

Plastik cerrahi danışmanı Bryan Mayou'ya göre BBL prosedürü diğer estetik operasyonlardan daha tehlikeli değil.

Ondan üç yıl önce de 20 yaşındaki Clauidia Aderotimi ABD'de bir otelde gerçekleştirilen bir kalça prosedürü sırasında hayatını kaybetmişti.

"Ölüm vakası her 3 bin BBL operasyonundan birinde gözüküyor ve ölümlü vakaların tümünde kalça kaslarında yağ tıkanması tespit ediliyor."

Mayou kendi kliniği olan Londra'daki Cagodan Clinic'te son dört yılda kalça kaldırma operasyonlarına yönelik taleplerin arttığını gözlemlediğini söylüyor:

"Yeni moda bu. Birkaç yıl öncesine kadar da herkes daha ince gözükmek istiyor ve 'kalçamı liposuction ile küçültmeniz mümkün mü' diye soruyordu."

"Balon kalça" modasının geçmesi ve insanların tekrardan kalçalarını küçültmek istemesi durumunda başvuracakları yöntem yine liposuction.

Peki son dönemde neden büyük kalça modası başladı? Mayou'ya göre bunun nedeni popüler kültürdeki ünlülerin daha kıvrımlı görünüşe sahip olması:

"Etnik çeşitliliğin olduğu bir dünyada yaşıyoruz ve kendimizden farklı vücut yapılarının ilgi çektiğini görüyoruz. Elimizde de bu vücut yapılarını oluşturmak için teknikler olunca insanlar bunu uygulamak istiyor."

Kim Kardashian, Kylie Jenner ve Cardi B gibi ünlülerin sosyal medyada çok sayıda takipçisi var ve düzenli olarak yuvarlak popolarıyla hava atan, arkadan çekilmiş fotoğraflarını paylaşıyorlar.