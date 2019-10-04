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Brezilya Turizm Bakanı'na "seçime hile karıştırma" suçlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 22:25 | Son Güncelleme

Brezilya Turizm Bakanı'na "seçime hile karıştırma" suçlaması

SAO PAULO (AA) - Brezilya'da federal polisin, Turizm Bakanı Marcelo Alvaro Antonio'yu "geçen yılki genel seçimlere hile karıştırmakla" suçladığı bildirildi.

Federal polis, Minas Gerais eyaletinde, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun partisinin başkanı Antonio'nun, eyaletteki milletvekili adaylarının en az yüzde 30'unun kadın olmasını gerektiren yasayı ihlal ettiğini belirtti.

Emniyet yetkilileri, partinin aday listesindeki çok sayıda kadının "sahte aday" olduğunu, kendilerine kampanya fonu aktarılmadığını ve tanıtımlarının yapılmadığını ifade etti.

Suçlamanın resmileşerek mahkemeye gönderilmesine, seçim suçlarını araştıran savcılar karar verecek.

Konuyla ilgili açıklama yapmayan Turizm Bakanı Antonio, listelerde adı geçen kadın adaylardan birisi konuyu gündeme getirdiğinde, kanuna aykırı herhangi bir şey yapmadığını söylemişti.

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brezilya seçime hile karıştırma Turizm Bakanı Marcelo Alvaro Antonio

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