Brezilya Vaka Sayısında İtalya ve İspanya’yı Geçti

Salgının hızla yayıldığı Rusya’daysa vaka sayısında son 10 gündür keskin bir yükseliş gözlemleniyor.. Ülkede hergün yaklaşık 10 bin yeni vaka tespit ediliyor. Ancak Rus yetkililere göre, salgının yayılma hızı ülke çapında kontrol altına alınmış durumda.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), vaka sayılarının Meksika ve Ekvador’da da yükselişe geçmesi üzerine, Güney Amerika’yı pandeminin yeni merkezi ilan etti.

Son 24 saatte 15 binden fazla yeni vakanın tespit edildiği Brezilya’da test kapasitesinin yetersiz olduğunu söyleyen sağlık uzmanları, gerçek vaka sayısının çok daha yüksek olabileceği uyarısını yapıyor. Corona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısının 16 bine yaklaştığı Brezilya, salgın kaynaklı ölüm sıralamasındaysa dünyada altıncı sırada yer alıyor.

Corona virüsü salgınının en çok etkilediği Güney Amerika ülkesi Brezilya, 235 bin vakayla dünyada virüsün en fazla yayıldığı ülkeler sıralamasında ABD, Rusya ve İngiltere’nin ardından dördüncü sıraya yerleşti.

Rusya Sağlık Dairesi Başkanı Anna Popova, Rus devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, bu başarının Rusların sağlıklarına çok dikkat etmelerinin bir sonucu olduğunu söyledi.

Şimdiye kadar 281 binin üzerinde vaka tespit edilen Rusya’da kayıtlara geçen Corona virüsü kaynaklı ölüm sayısıysa 2,631.

Afrika’da tehlike kapıda

Corona virüsü salgını, başta Nijerya olmak üzere, Afrika kıtasında da ivme kazanmaya başladı.

Sağlık uzmanları kıta genelinde salgına karşı önlem alınmamasının yaratacağı sonuçlara dikkat çekiyor.

Avrupa önlemleri hafifletiyor

Mart ayında salgının merkezi konumunda olan iki Avrupa ülkesi İspanya ve İtalya ise, iki ay süren karantina tedbirlerinin ardından kısıtlamaları yavaş yavaş kaldırmaya başladı. Her iki ülkede de Corona virüsünden ölenlerin sayısı azalıyor.

Ancak İspanya, vakaların yeniden artışa geçmesini önlemek için, en büyük iki kenti olan Madrid ve Barcelona’da salgın önlemlerini devam ettiriyor.

İtalya’daysa hükümet kısıtlamaların bir kısmını hafifletirken, ekonomik faaliyetlerin yeniden başlatılmasında ikinci aşamaya girmeye hazırlanıyor. Yetkililer, 3 Haziran itibariyle turistlerin ülkeye girişine yeniden izin verileceğini söylüyor.