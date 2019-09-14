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Brezilya ve ABD, Amazon bölgesinde özel sektörün gelişmesini destekleyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 13:48 | Son Güncelleme

Brezilya Dışişleri Bakanı Ernesto Araujo, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile bir araya geldi - İki ülkenin Amazon bölgesinde özel sektörün gelişmesini destekleme konusunda hemfikir olduğu, aynı zamanda özel sektörün liderliğinde 100 milyon dolarlık Amazon için biyoçeşitlilik koruma fonu oluşturmayı taahhüt ettiği bildirildi

Brezilya ve ABD'nin, Amazon bölgesinde özel sektörün gelişmesini destekleyeceği bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Washington'u ziyaret eden Brezilya Dışişleri Bakanı Ernesto Araujo, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile bir araya geldi.

Görüşmede Araujo ve Pompeo'nun, iki ülkenin Amazon bölgesinde özel sektörün gelişmesini destekleme konusunda hemfikir olduğu, aynı zamanda özel sektörün liderliğinde 100 milyon dolarlık Amazon için biyoçeşitlilik koruma fonu oluşturmayı taahhüt ettiği belirtildi.

Brezilya Dışişleri Bakanı Araujo, Amazon Yağmur Ormanları'nı ekonomik kalkınmaya açmanın, bu bölgeyi korumanın tek yolu olduğunu savunarak "Ormanı korumanın tek yolu olduğuna inandığımız Amazon için kalkınma yaratma çabasında bir arada olmak istiyoruz. Yani yeni girişimlere, iş sahaları yaratan, Amazon halkı için kazanç yaratan yeni üretken girişimlere ihtiyacımız var. Bu noktada ABD ile ortaklığımız bizim için çok önemli olacak." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da biyoçeşitlilik yatırım fonunun, Amazon'da ulaşılması zor bölgelerde işletmelere destek olacağını ifade etti.

Bolivya, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Guyana, Peru ve Surinam geçen hafta Amazon Nehir Havzası'nı korumaya yönelik önlemler konusunda anlaşmıştı. Yedi ülke, afet yanıt ağı ve uydu gözlemi kurulması için bir anlaşma imzalamıştı.

Kolombiya'da düzenlenen zirvede de bölge ülkeleri, yeniden ağaçlandırma konusunda fikir birliğine varmıştı.

- Bu yıl 83 binden fazla yangın çıktı

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE), 29 Ağustos'ta yayımladığı açıklamada, bu yıl Amazonlar'da 1 Ocak'tan itibaren 83 binden fazla yangın çıktığını ve hala yerlilerin yaşadığı 148 bölgede yaklaşık 3 bin 553 yangınla mücadele edildiğini bildirmişti.

Yeryüzündeki oksijenin yüzde 20'sini sağlayan, "Dünya'nın akciğerleri" olarak adlandırılan Amazon Yağmur Ormanları yılda 1 milyar tondan fazla atmosferik karbonun emilmesini sağlıyor.

Dünyadaki bitki ve hayvan türlerinin 3'te 1'ini barındıran Amazonlar, 8 ayrı Güney Amerika ülkesinde yaşayan 400'den fazla yerli kabileye de ev sahipliği yapıyor.

- Amazonlar'daki orman tahribatında Bolsonaro etkisi

Sivil toplum kuruluşları, Amazonlar'daki orman tahribatının artmasında Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hükümetinin, yasa dışı çiftçilik ve madencilikle mücadeleyi azaltmasının yanı sıra korunan alanlarda uygulanan para cezaları ile ekipmanların imha edilmesi gibi tedbirleri ihmal etmesinin rol oynadığını belirtiyor.

Bolsonaro, devlet başkanı seçiminden önce Amazonlar'ın korunmasının ülke ekonomisinin gelişimine engel olduğunu belirterek, bu alanı ticari kullanıma açma sözü vermişti.

INPE'nin raporlarına öfkelenen Bolsonaro, bu raporların ülkenin itibarını zedelediğini ileri sürmüş ve enstitünün Brezilya'nın değil, bazı sivil toplum kuruluşlarının hizmetinde çalıştığını savunmuştu.

Olaydan kısa süre sonra da INPE Başkanı Ricardo Galvao, görevine devam etmeyeceğini belirterek istifa etmiş ve sebebini "sürdürülemez bir durum" olarak açıklamıştı.

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