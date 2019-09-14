Brezilya ve ABD, Amazon bölgesinde özel sektörün gelişmesini destekleyecek

Brezilya ve ABD'nin, Amazon bölgesinde özel sektörün gelişmesini destekleyeceği bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Washington'u ziyaret eden Brezilya Dışişleri Bakanı Ernesto Araujo, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile bir araya geldi.

Görüşmede Araujo ve Pompeo'nun, iki ülkenin Amazon bölgesinde özel sektörün gelişmesini destekleme konusunda hemfikir olduğu, aynı zamanda özel sektörün liderliğinde 100 milyon dolarlık Amazon için biyoçeşitlilik koruma fonu oluşturmayı taahhüt ettiği belirtildi.

Brezilya Dışişleri Bakanı Araujo, Amazon Yağmur Ormanları'nı ekonomik kalkınmaya açmanın, bu bölgeyi korumanın tek yolu olduğunu savunarak "Ormanı korumanın tek yolu olduğuna inandığımız Amazon için kalkınma yaratma çabasında bir arada olmak istiyoruz. Yani yeni girişimlere, iş sahaları yaratan, Amazon halkı için kazanç yaratan yeni üretken girişimlere ihtiyacımız var. Bu noktada ABD ile ortaklığımız bizim için çok önemli olacak." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da biyoçeşitlilik yatırım fonunun, Amazon'da ulaşılması zor bölgelerde işletmelere destek olacağını ifade etti.