Brezilya, Venezuelalı göçmen sayısını sınırlandırabilir

SAO PAULO (AA) - Brezilyalı yetkililerin, Venezuela'daki ekonomik ve siyasi krizden kaçarak ülkeye sığınan göçmen sayısını azaltmayı değerlendirdiği bildirildi.

Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer, bir radyo kanalına verdiği röportajda, çoğu Venezuelalı göçmenin ülkeye giriş yaptığı kuzeydeki Roraima eyaletindeki durumun giderek zorlaştığını ve hükümetin, Roraima sınırından geçmesine izin verilen Venezuelalı göçmen sayısını sınırlandırabileceğini belirtti.

Ülkelerindeki kriz nedeniyle her gün 700 ila 800 Venezuelalının Brezilya'ya geldiğini ifade eden Temer, yetkililerin bu rakamı 100 ila 200 olarak sınırlandırmayı görüştüğünü söyledi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetinin yardım kabul etmesi halinde, daha az Venezuelalının ülkesinden kaçacağı değerlendirmesinde bulunan Temer, "Venezuela'ya, gıda ve ilaç gibi insani yardım önerisinde bulunuyoruz. Hükümet kabul etmiyor. Hükümet orada kabul etmeyince, Venezuelalılar da buraya geliyor." dedi.

Michel Temer, Venezuelalı göçmenlerin ülkeye giriş yaptığı kuzeydeki Roraima eyaleti sınırına iki haftalığına asker konuşlandırılmasına yönelik kararnameyi imzalamıştı.