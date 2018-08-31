Brezilya, Venezuelalı göçmenlere sınırını kapatmayacak

SAO PAULO (AA) - Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer, Venezuela'daki ekonomik ve siyasi krizden kaçarak ülkeye sığınan göçmenlere sınır kapısını kapatmayı düşünmediklerini söyledi.

Temer, bir radyo kanalına verdiği röportajda, çoğu Venezuelalı göçmenin ülkeye giriş yaptığı Roraima sınır kapılarının kapatılmasının "düşünülemez" olduğunu belirterek, "Ülkemize gelen Venezuelalı göçmenlerin çoğu hasta ve aç. Sınırdaki göçmenlerin girişine getirilen sınırlandırma, göçmenlerin ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek için yapılıyor." dedi.

Ülkelerindeki kriz nedeniyle her gün 700 ila 800 Venezuelalının Brezilya'ya geldiğini ifade eden Temer, yetkililerin, bu rakamı 100 ila 200 olarak sınırlandırmayı görüştüğünü söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetinin yardım kabul etmesi halinde, daha az Venezuelalının ülkesinden kaçacağı değerlendirmesinde bulunan Temer, "Venezuela'ya, gıda ve ilaç gibi insani yardım önerisinde bulunuyoruz. Hükümet kabul etmiyor. Hükümet orada kabul etmeyince, Venezuelalılar da buraya geliyor." ifadelerini kullanmıştı.