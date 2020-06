Brezilya Yeni Corona Vakaları Sayısında ABD'yi Geride Bıraktı

WHO'nun artan endişesinin altında yatan nedenlerden biri, Haziran ayının ilk haftasında toplam can kayıplarının Meksika’da %38, Brezilya’da %24, Peru’da %21 ve Şili’de %55 artması. Uzmanların henüz doruk noktasına ulaşmadığını söylediği salgında benzer bir durum, vaka sayılarında da görülüyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yetkilileri, pandeminin geçtiği yanılgısına kapılmamak gerektiğine, geçtiğimiz Pazar günü yeni vaka sayısının 136 bine ulaşarak yeni bir rekor kırıldığına ve bunda Latin Amerika’daki artışların önemli payı olduğuna dikkat çekiyor. Yetkililer, salgının bölgedeki etkilerinin endişe verici boyutlara ulaştığını söylüyor ve bölgeye destek vermeleri için uluslararası kurumlara çağrıda bulunuyor.

Latin Amerika’da virüsün tespit edildiği ilk ülke olan Brezilya’da bugüne kadar 710 bin vaka görüldü ve 8 bini Haziran ayında olmak üzere 37 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya, toplam vaka sayısında ABD’den sonra ikinci, can kaybında ise üçüncü sırada bulunuyor. WHO verilerine göre 8 Haziran’da görülen 105 bin 872 yeni vakanın 18 bin 925’i, Brezilya’da kayıtlara geçti. Bu, her 6 yeni vakanın en az birinin Brezilya’da tespit edildiği anlamına geliyor.

Pandemi boyunca iki sağlık bakanının istifa ettiği Brezilya’da Sağlık Bakanlığı’nın geçtiğimiz Cumartesi gününden bu yana günlük vaka ve can kayıplarına dair kamuya bilgi verilmeyeceğini açıklaması ve sistemdeki eski verilere ulaşımı kaldırması, polemiklere neden oluyor. Brezilya, 210 milyonluk nüfusu ve ''favela'' olarak bilinen, salgının tehlikeli boyutlara ulaşabileceği yoksul gecekondu bölgeleriyle endişelerin odak noktası durumunda.

Meksika’da yüksek ölüm oranları

Meksika, 14 bini aşan can kaybı ile Brezilya’dan sonra bölgede salgından en fazla etkilenen ülke. Meksika’daki vaka sayısı 120 binle Peru ve Şili’den daha az olsa da ülke, %11,7 olan yüksek ölüm oranı ile dikkat çekiyor.

Virüsün yol açtığı ilk can kaybının 18 Mart’ta kayda geçtiği Meksika’da Haziran başında 9.930 olan ölü sayısı, son haftada 5.000'den fazla arttı. Meksikalı yetkililer, salgında yaşamını yitirenlerin toplam sayısının 35 bine ulaşabileceğini tahmin ediyor.