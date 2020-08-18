10 yaşındaki çocuğa kürtaj yapıldı, ülke karıştı

Brezilya’da kürtaj sadece annenin hayatı tehlikedeyse yasal. Brezilya’da tecavüz sonucunda hamile kalan 10 yaşındaki bir çocuğa kürtaj yapılması ülke kamuoyunda tartışma yarattı. Estado de Sao Paulo gazetesinin haberine göre kürtajın yapıldığı Recife kentindeki hastane önünde toplanan evanjelikler operasyonu engellemeye çalıştı.

Brezilya'da yasalara göre kürtaj, ancak annenin hayati tehlikesi bulunması halinde yapılabiliyor. Operasyon öncesinde Espirito Santo eyaletindeki bir mahkeme çocuğun hayati tehlikesi bulunması nedeniyle kürtaja izin vermişti.

Yoksul bir ailenin çocuğu olan ve büyükannesi tarafından büyütülen kızın amcası tarafından 6 yaşından beri tecavüze uğradığı belirtiliyor. Hakkında yakalama kararı olan 33 yaşındaki şahıs ise henüz bulunabilmiş değil.

TECAVÜZ MAĞDURUNA 'KATİL' DEDİLER

Recife'deki hastane önünde toplanan evanjelik kürtaj karşıtlarının doktorların binaya girmesine engel olduğunu yansıtan görüntüler sosyal medyada defalarca paylaşıldı. Polisin müdahalesinden sonra hastane önündeki abluka kaldırıldı. Kız çocuğu da polis koruması altında hastaneye girebildi. 10 yaşındaki kız çocuğuna protestocularun "katil" diye bağırdıkları görüldü. Sosyal medyada ise kız çocuğuyla dayanışma mesajları yayıldı.