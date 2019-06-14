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Brezilya’da 100’den fazla şehirde genel grev başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 17:31 | Son Güncelleme

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro tarafından getirilmek istenen emeklilik reformuna karşı 100’den fazla şehirde genel grev başladı.Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun emeklilik reformuna tepkiler devam ediyor.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro tarafından getirilmek istenen emeklilik reformuna karşı 100’den fazla şehirde genel grev başladı.
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun emeklilik reformuna tepkiler devam ediyor. Ülkedeki ana sendikalar, öğrenci birlikleri ve öğretmenler en az 24 eyalette 100’den fazla şehirde iş bıraktı. Günün ilerleyen saatlerinde yüksek katılımlı yürüyüşlerin düzenlenmesi planlanıyor.
Sabahın erken saatlerinde yerel basın, genel grevin ülkenin en büyük kenti Sao Paulo’da ulaşımı ve çok sayıda insanı etkilediğini açıkladı. Rio de Janeiro’da ise hizmetin sabahın ilk saatlerinde normal olduğu bildirildi. Pratik olarak tüm büyük sanayi sektörlerinde işçiler genel greve destek verdi. Grevin bu akşam Copa America’nın açılış maçı olan Brezilya-Bolivya maçını da etkilemesi bekleniyor.
Emeklilik reformu, Bolsonaro’nun seçim kampanyası sırasında piyasaların desteğini kazandığı bir vaatti. Ekonomi Bakanı Paulo Guedes, reformu kamu açığını azaltmak için ana anahtar olarak tanımladı. Projeye göre, 10 yılda 300 milyon doların (1 milyar 763 milyon TL) üzerinde tasarruf sağlanması hedefleniyor.

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