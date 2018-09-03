HABER

Brezilya'da 200 yıllık müzede yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 08:50 | Son Güncelleme

Rio de Janerio'daki Ulusal Müze'deki yangın henüz kontrol altına alınamadı - Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer: - "200 yıllık birikim ve bilgi kayboldu"

RIO DE JANEIRO (AA) - Brezilya'da aralarında dinozor fosillerinin de bulunduğu 20 milyondan fazla eserin bulunduğu 200 yıllık müzede yangın çıktı.

Yetkililer, ülkenin en eski müzelerinden biri kabul edilen Rio de Janerio kentindeki Ulusal Müze'de henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktığını açıkladı.

Yaklaşık 80 itfaiyecinin müdahale ettiği yangın, henüz kontrol altına alınamadı.

İtfaiye ekibinden Roberto Robadey, birkaç saat içinde yangını kontrol altına almayı hedeflediklerini kaydetti.

Müze, pazar günü ziyaretçilere kapalı olduğu için yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer, yangına ilişkin, "200 yıllık birikim ve bilgi kayboldu." dedi.

1818'de kurulan Ulusal Müze'nin ev sahipliği yaptığı 20 milyondan fazla obje arasında Amerika'da bulunan en eski insan kalıntısı olan 12 bin yıllık kadın iskeleti, dinozor fosilleri ve arkeolojik buluntular yer alıyordu.

PARTNERCanlı canlı ameliyat izledilerCanlı canlı ameliyat izlediler
Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar varAnkara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var
17 yaşındaki Buket Bozkurt doğum gününde hayatını kaybetti17 yaşındaki Buket Bozkurt doğum gününde hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
brezilya müze Rio de Janerio ulusal müze

En Çok Okunan Haberler

Kraliçeden dikkat çeken 'FETÖ' ziyareti!

Kraliçeden dikkat çeken 'FETÖ' ziyareti!

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Formül bulundu

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Formül bulundu

Hayko Cepkin dünyada bir ilki başardı

Hayko Cepkin dünyada bir ilki başardı

Diriliş Ertuğrul'da büyük sürpriz! Burak Özçivit Osman Gazi rolünde

Diriliş Ertuğrul'da büyük sürpriz! Burak Özçivit Osman Gazi rolünde

Diyarbakır'da yakalandı! Bombalı drone eğitimi almışlar

Diyarbakır'da yakalandı! Bombalı drone eğitimi almışlar

Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İmamların maaşına haciz koydurdu! Akılalmaz yöntem

İmamların maaşına haciz koydurdu! Akılalmaz yöntem

Peugeot 308’in üretimi durdu

Peugeot 308’in üretimi durdu

MİT ve polisten sınırda operasyon! Yunanistan'a kaçarken yakalandı

MİT ve polisten sınırda operasyon! Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Üniversite sınavlarıyla ilgili olay yaratacak iddia: Tercih listesinde olmayan bölümü kazandı

Üniversite sınavlarıyla ilgili olay yaratacak iddia: Tercih listesinde olmayan bölümü kazandı

İstanbul'da polis ile astsubay arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da polis ile astsubay arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.