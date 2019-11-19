Brezilya'da Amazon'daki ormansızlaşma 2008'den bu yana en yüksek seviyesinde

RIO DE JANEIRO (AA) - Brezilya, ülkedeki Amazon yağmur ormanlarındaki ormansızlaşma oranının 2008'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını bildirdi.

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE) raporunda, ülkenin Amazon ormanlarındaki kaybın, ağustos 2018 ile temmuz 2019 arasında, önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 30'luk bir artışla 9 bin 762 kilometrekareye ulaştığı belirtildi.

Brezilya'nın Para eyaletindeki orman kayıplarının, 2018-2019 döneminde kaydedilen tüm ormansızlaşmanın yaklaşık yüzde 40'ını oluşturduğunu bildiren yetkililer, Roraima ve Amazonas eyaletlerindeki yasa dışı ağaç kesimlerinin de belirgin şekilde arttığına dikkati çekti.

Verilerin gelecek yıl doğrulanacağı bildirildi.

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından yapılan açıklamada, "Amazon'un hala yok ediliyor olması kabul edilemez." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ormansızlaşmanın, Brezilya hükümetinin bunu önlemek için güçlü bir eylemde bulunmadığı sürece hızlanacağı kaydedildi.

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