Brezilya'da aşırı sağcı başkan adayı protesto edildi

RIO DE JANEIRO (AA) - Brezilya'da seçim anketlerinde önde gözüken aşırı sağcı devlet başkanı adayı Jair Bolsonaro karşıtı protesto gösterileri düzenlendi.

Rio de Janerio'da binlerce gösterici eski asker olan ve Brezilya'da 1964-1985 yıllarında hüküm süren askeri diktatörlüğe olan sempatisini her fırsatta dile getirmekten çekinmeyen Bolsonaro'yu protesto etti.

Ellerinde "O olamaz!" yazılı dövizler taşıyan protestocular Bolsonaro aleyhine slogan attı.

Başkent Brasilia'da da 7 bin kişinin katıldığı bir gösteri düzenlendi.

Yarın da başka şehirlerde gösteriler düzenlenmesi bekleniyor.

Sosyal Liberal Partinin başkan adayı olan Bolsonaro seçimlerde başkan yardımcısı adayının Brezilya Emeğin Yenilenmesi Partisinden emekli General Hamilton Mourao olacağını duyurmuştu.

Mourao Brezilya'nın yolsuzluk sorununun çözülmesi için ordunun yönetime müdahale etmesi gerektiğini savunan yorumlarıyla kamuoyunun gündemine gelmişti. Sao Paulo'daki Mason Locası'nda konuşma yapan emekli general, "Yasa dışı işlere bulaşanları kamu hizmetinden mahkemeler uzaklaştırmazsa ordu uzaklaştırır." ifadesini kullanmıştı.