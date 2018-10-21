Brezilya'da aşırı sağcı devlet başkanı adayı karşıtı gösteriler

SAO PAULO (AA) - Brezilya'da ikinci turu 28 Ekim'de yapılacak devlet başkanı seçiminin güçlü adayı aşırı sağcı Jair Bolsonaro karşıtı gösteriler düzenlendi.

Başkent Brasilia, Sao Paulo, Rio de Janeiro ve 24 şehirde daha düzenlenen gösterilere binlerce kişi katıldı.

Gösterilerde "O değil" sloganları atıldı. Sao Paulo'da Sanat Müzesi'nin önünde toplanan kalabalık, eşcinselliği simgeleyen bayraklar ve Bolsonaro'nun rakibi Fernando Haddad'ın resimlerinin yer aldığı pankartlar taşıdı.

Göstericilerden 27 yaşındaki felsefe öğretmeni Tiago Silva, Bolsonaro'nun Avrupa ve ABD'de görülen faşizmi, hoşgörüsüzlüğü ve şiddeti temsil ettiğini ve seçimi kazanırsa bunun bir felaket olacağını söyledi.

Brezilya'da 7 Ekim'de yapılan devlet başkanı seçiminde Bolsonaro oyların yüzde 46'sını, en güçlü rakibi solcu Haddad ise yüzde 29'unu almıştı. Adaylardan herhangi birinin yüzde 50 barajını geçememesi nedeniyle seçim ikinci tura kalmıştı.

Seçimden önce yapılan anketlerde Bolsonaro'nun, Haddad karşısındaki üstünlüğünü koruduğu görülmüştü.

Geçmişte Brezilya ordusunda yüzbaşı olarak görev yapan Bolsonaro, yolsuzluk ve suçla mücadele konusundaki sert söylemleriyle tanınıyor.

Bolsonaro'nun Brezilya'da 1964-1985 yılları arasındaki askeri rejimi övdüğü, eşcinseller, kadınlar ve siyahiler hakkında saldırganca yorumlar yaptığı ifade ediliyor.

