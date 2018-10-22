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Brezilya'da aşırı sağcı devlet başkanı adayına destek gösterileri

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 00:03 | Son Güncelleme

Brezilya'da aşırı sağcı devlet başkanı adayına destek gösterileri

RIO DE JANEIRO (AA) - Brezilya'da dün devlet başkanı seçiminin güçlü adayı aşırı sağcı Jair Bolsonaro karşıtı gösteriler düzenlenirken, bugün on binlerce kişi Bolsonaro'ya destek mitingi yaptı.

Ülkenin 15 eyaletinde toplanan on binlerce kişi Bolsonaro'ya destek amacıyla düzenlenen gösterilere katıldı.

Rio de Janeiro kentinde toplanan Brezilya bayrakları taşıyan binlerce kişi, Copacabana sahilinde yürüyerek, "İşçi Partisi defol" şeklinde slogan attı.

Dün başkent Brasilia, Sao Paulo, Rio de Janeiro ve 24 şehirde Bolsonaro karşıtı gösterilere binlerce kişi katılmıştı.

Brezilya'da 7 Ekim'de yapılan devlet başkanı seçiminde Bolsonaro oyların yüzde 46'sını, en güçlü rakibi solcu Fernando Haddad ise yüzde 29'unu almıştı. Adaylardan herhangi birinin yüzde 50 barajını geçememesi nedeniyle seçim 28 Ekim'de yapılacak ikinci tura kalmıştı.

Seçimden önce yapılan anketlerde Bolsonaro'nun, Haddad karşısındaki üstünlüğünü koruduğu görülmüştü.

Geçmişte Brezilya ordusunda yüzbaşı olarak görev yapan Bolsonaro, yolsuzluk ve suçla mücadele konusundaki sert söylemleriyle tanınıyor.

Bolsonaro'nun, Brezilya'da 1964-1985 yılları arasındaki askeri rejimi övdüğü, eşcinseller, kadınlar ve siyahiler hakkında saldırganca yorumlar yaptığı ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
brezilya Fernando Haddad Jair Bolsonaro seçim

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