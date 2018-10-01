Brezilya'da aşırı sağcı devlet başkanı adayına destek gösterisi

SAO PAULO (AA) - Brezilya'da binlerce kişi, aşırı sağcı devlet başkanı adayı Jair Bolsonaro'ya destek gösterisi düzenledi.

Sao Paulo'da toplanan binlerce kişi, 7 Ekim'de yapılacak devlet başkanlığı seçimi öncesinde, Sosyal Liberal Parti'nin (PSL) adayı Bolsonaro'ya destek verdi.

PSL'nin önde gelen isimlerinin "zafer sözü" verdiği gösteride, Brezilya bayrakları sallayan destekçileri, Bolsonaro lehine sloganlar attı.

Göstericilerden Felipe de Almeida, "Bolsonaro, Brezilya'yı battığı yolsuzluk denizinden çekip çıkarabilecek tek kişi." yorumunu yaptı.

Rio de Janerio'da, cumartesi günü, binlerce gösterici, eski asker olan ve Brezilya'da 1964-1985 yıllarında hüküm süren askeri diktatörlüğe olan sempatisini her fırsatta dile getirmekten çekinmeyen Bolsonaro'yu protesto etmişti.

Başkent Brasilia'da da aynı gün 7 bin kişinin katıldığı, Bolsonaro aleyhine bir gösteri düzenlenmişti.

Geçmişte Brezilya ordusunda yüzbaşı olarak görev yapan Bolsonaro'nun yolsuzlukla ve suçla mücadele konusundaki sert söylemleri, onu seçim anketlerinde en popüler aday haline getirmiş durumda.