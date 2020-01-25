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Brezilya'da aşırı yağışlar 11 can aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 19:00 | Son Güncelleme

Brezilya'da aşırı yağışlar 11 can aldı

RİO DE JANEİRO (AA) - Brezilya'nın güneydoğusunda aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti.

Sivil savunma yetkilileri, Minas Gerais eyaletinde cuma gününden bu yana aşırı yağışların görüldüğünü açıkladı.

Aşırı yağışlara bağlı sel ve toprak kaymalarının, eyalette 11 kişinin ölümüne yol açtığı belirtildi.

Minas Gerais'in yanı sına Rio de Janeiro ve Sao Paulo dahil Brezilya'nın diğer bölgelerinde yağışların etkisini sürdüreceği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
aşırı yağış brezilya sel ve toprak kaymaları

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