HABER

Brezilya’da baraj çökmesinde ölü sayısı 58’e yükseldi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 00:36 | Son Güncelleme

Brezilya’da atık barajının Cuma günü çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 58’e yükseldi.Brezilya’nın güneybatısında Minas Gerais eyaletine bağlı Brumadinho kentindeki atık barajı Cuma günü çökmüştü.

Brezilya’da atık barajının Cuma günü çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 58’e yükseldi.
Brezilya’nın güneybatısında Minas Gerais eyaletine bağlı Brumadinho kentindeki atık barajı Cuma günü çökmüştü. Son açıklamaya göre, olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 58’e yükseldi. Yetkililer arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, hayatta kalanlara ulaşılmaya çalışıldığını dile getirdi. Arama kurtarma çalışmalarının gece boyunca devam ettiği atık barajında itfaiye ekipleri bir otobüse ulaştı. Ancak otobüsün içinde kaç kişinin bulunduğu ile ilgili bilgi verilmedi.
Öte yandan baraj faciasına neden olan şirketin herhangi bir lisanslama işlemi olmadan şirketin işletme izninin uzatıldığı öğrenildi.
İtfaiye Sözcüsü Pidor Ihara yaptığı açıklamada, "İtfaiye ekipleri, son ceset bulunana kadar çalışmalar sürdürecek” dedi.
Öte yandan Minas Gerais eyaletinde Kasım 2015’te büyük bir barajın çökmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetmişti.

PARTNER"Flört eder gibi mesajlaşıyoruz""Flört eder gibi mesajlaşıyoruz"
Vatandaşın dikkati hırsızlık zanlılarını yakalattıVatandaşın dikkati hırsızlık zanlılarını yakalattı
Makam aracıyla piknik alanında alkol alan belediye başkanına vatandaş tepkisiMakam aracıyla piknik alanında alkol alan belediye başkanına vatandaş tepkisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Gözyaşlarıyla herkesi kandırdı! Gerçek ortaya çıktı

Gözyaşlarıyla herkesi kandırdı! Gerçek ortaya çıktı

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

En özel görüntüler yayınlandı

En özel görüntüler yayınlandı

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Ankara'da engelli çocuğu bağırdığı için dolmuştan indirildi

Engelli çocuk ve annesine büyük ayıp! Skandal olay...

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.