Brezilya’da baraj çökmesinde ölü sayısı 58’e yükseldi

Brezilya’da atık barajının Cuma günü çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 58’e yükseldi.

Brezilya’nın güneybatısında Minas Gerais eyaletine bağlı Brumadinho kentindeki atık barajı Cuma günü çökmüştü. Son açıklamaya göre, olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 58’e yükseldi. Yetkililer arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, hayatta kalanlara ulaşılmaya çalışıldığını dile getirdi. Arama kurtarma çalışmalarının gece boyunca devam ettiği atık barajında itfaiye ekipleri bir otobüse ulaştı. Ancak otobüsün içinde kaç kişinin bulunduğu ile ilgili bilgi verilmedi.

Öte yandan baraj faciasına neden olan şirketin herhangi bir lisanslama işlemi olmadan şirketin işletme izninin uzatıldığı öğrenildi.

İtfaiye Sözcüsü Pidor Ihara yaptığı açıklamada, "İtfaiye ekipleri, son ceset bulunana kadar çalışmalar sürdürecek” dedi.

Öte yandan Minas Gerais eyaletinde Kasım 2015’te büyük bir barajın çökmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetmişti.

