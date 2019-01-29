Brezilya’da Baraj Faciasında 5 Tutuklama

Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinde çöken maden atık barajı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 65’e yükseldi. Felaketle ilgili madencilik şirketi Vale’nin 3 yetkilisi ve 2 mühendis tutuklandı.

Eyalet savcılığı tutuklananlar arasında madenin iki yöneticisinin de olduğu açıklandı. Üçüncü yetkilinin ismi açıklanmazken, Vale için çalışan ve barajın güvenliğinden sorumlu iki mühendis de Sao Paulo kentinde yakalandı. Savcılık, 7 kişi hakkında da arama emri çıkardı.

Madencilik şirketi Twitter’dan açıklama yaparak, soruşturmayı yürüten savcılık makamıyla tam işbirliği içinde olduklarını bildirdi.

Şirket, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine 100 bin real (26 bin 500 dolar) verileceğini açıkladı. Şirket yerel yönetime ek verfi ödeyeceklerini, barajları daha güvenli hala getirmek için yatırım yapacaklarını ve doğaya verilen hasarın temizleneceğini de bildirdi.

Ancak şirketin sicilinin temiz olmaması nedeniyle bu tekliflere şüpheyle yaklaşılıyor. Üç yıl önce yine Vale şirketine ait bir madenin atık barajı çökmüş, 19 kişi hayatını kaybetmişti. Bu son faciada ölü sayısının 300’ü aşması bekleniyor.

