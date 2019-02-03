Brezilya’da baraj faciasında ölü sayısı 121’e yükseldi

Brezilya’da maden atık barajının çökmesi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 121’e yükseldi.
Brezilya’nın Minas Gerais eyaletine bağlı Brumadinho kentindeki maden atık barajının çökmesi nedeniyle yaşanan faciada ölü sayısı 115’ten 121’e yükseldi. Kurtarma çalışmalarının 9. gününde, 226 kişinin hâlâ kayıp olduğu belirtildi. Bugüne kadar yürütülen çalışmada hayatını kaybeden 93 kişinin kimlik tespitinin yapıldığı ifade edildi.
Çamur 20 metre seviyesine ulaştı
İtfaiye sözcüsü Pedro Aihara yaptığı açıklamada, baraj çökmesiyle etrafı kaplayan çamurun bazı bölgelerde 20 metre yüksekliğe ulaştığını, bu nedenle arama kurtarma çalışmalarının zorlaştığını belirtti.
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