Brezilya'da barajın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 115'e yükseldi

Brezilya'da maden atık barajının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 115'e çıktı.

Prensa Latina'da yer alan habere göre, Brezilya'nın güneybatısındaki Minas Gerais eyaletine bağlı Brumadinho kentindeki atık barajının çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 115'e yükselirken, kayıp 248 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

İtfaiye ekipleri sözcüsü Pedro Aihara, çamurun altında kalan alanlara erişimin gittikçe zorlaştığını belirtti. Aihara, arama kurtarma çalışmalarının ne zaman biteceğine dair net tarih vermedi.

Şu ana kadar maden atık barajı kazasında hayatını kaybedenlerden 71'inin kimliği belirlendi.

Faciada ölenlerin yakınlarının protestolarının ardından harekete geçen savcılığın başlattığı soruşturma çerçevesinde, üçü barajı işleten Vale SA şirketi, ikisi de Alman denetim firması çalışanı beş mühendis gözaltına alınmıştı.

Yaklaşık 13 milyon metreküp atığın dökülmesine neden olan facianın ardından Brezilya hükümeti, ülkedeki tüm barajların denetlenmesini istemişti.

Maden atık barajının çökmesi nedeniyle Brumadinho kentinde yaklaşık 3 bin kişi tahliye edilmişti.

Brezilya'da Minas Gerais'e bağlı Mariana'da 2015'te Vale SA ve Avustralyalı BHP Billiton şirketlerinin işlettiği maden atık barajının çökmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

