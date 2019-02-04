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Brezilya'da barajın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 134'e çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 23:04 | Son Güncelleme

Brezilya'da barajın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 134'e çıktı

Brezilya'da maden atık barajının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 134'e yükseldi.

Minas Gerais Sivil Savunma kurumunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Brumadinho kentindeki atık barajının 25 Ocak'ta çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 134'e çıktığı belirtildi.

Cesedine ulaşılan 120 kişinin kimliğinin belirlendiği, 14 kişinin kimliğinin henüz belirlenemediğinin aktarıldığı açıklamada, barajın çökmesi sonucu 105 kişinin evsiz kaldığı bildirildi.

Yetkililer, yaklaşık 200 kişinin hala kayıp olduğu bilgisini paylaştı.

Yaklaşık 13 milyon metreküp atığın dökülmesine neden olan facianın ardından Brezilya hükümeti, ülkedeki tüm barajların denetlenmesini istemişti.

Maden atık barajının çökmesi nedeniyle Brumadinho kentinde yaklaşık 3 bin kişi tahliye edilmişti.

Madencilik şirketi Vale SA, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine 100 bin real (26 bin 400 dolar) verileceğini açıklamıştı.

Olayla ilgili 5 mühendis, barajın yapım aşamasındaki ihmalleri nedeniyle gözaltına alınmıştı.

Brezilya'da Minas Gerais'e bağlı Mariana'da 2015'te Vale SA ve Avustralyalı BHP Billiton şirketlerinin işlettiği maden atık barajının çökmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
baraj brezilya

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