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Brezilya’da barajın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 157’ye çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 10:42 | Son Güncelleme

Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinde maden atık barajının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 157’ye yükseldi.Brezilya’nın güneydoğusunda yer alan Minas Gerais eyaletinde yaklaşık 2 hafta önce maden atık barajının çökmesi sonucu hayatını kaybeden 157 kişinin cesedine ulaşıldı.

Brezilya’da barajın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 157’ye çıktı

Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinde maden atık barajının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 157’ye yükseldi.
Brezilya’nın güneydoğusunda yer alan Minas Gerais eyaletinde yaklaşık 2 hafta önce maden atık barajının çökmesi sonucu hayatını kaybeden 157 kişinin cesedine ulaşıldı. Maden devi Vale adlı şirketin sahip olduğu atık barajında 25 Ocak’ta meydana gelen kazada, 182 kişi ise kayıp olarak kabul edildi ve öldüğü varsayıldı.
İtfaiye sözcüsü Pedro Aihara, kurtarma operasyonunun yağmura rağmen devam ettiğini, 50 personel ve 16 ekskavatör ile arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Vale şirketi, baraj yıkıldıktan sonra oluşan çamur selinde Brumadinho kasabasındaki diğer binalarla birlikte yıkılan köprünün yerine yeni bir köprü inşa ediyor. Devlet Sivil Savunma Bakanlığı Sözcüsü Flavio Godinho’ya göre, köprünün üç hafta içinde tamamlanması planlanıyor. Godinho, bölgede yaşayanların ihtiyaçlarını karşılamak için yardım malzemelerinin ancak helikopterler vasıtasıyla bölgeye gönderilebileceğini söyledi.

Brezilya’da barajın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 157’ye çıktı

Brezilya’da barajın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 157’ye çıktı

Brezilya’da barajın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 157’ye çıktı

Brezilya’da barajın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 157’ye çıktı

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