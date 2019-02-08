HABER

Brezilya'da barajın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 157'ye çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 12:58 | Son Güncelleme

Brezilya'da barajın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 157'ye çıktı

Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde maden atık barajının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 157'ye yükseldi.

Minas Gerais Sivil Savunma Kurumunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Brumadinho kentindeki atık barajının 25 Ocak'ta çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 157'ye çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, cesedine ulaşılan 134 kişinin kimliğinin belirlendiği, 23 cesede dair kimlik tespit çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Yaklaşık 180 kişinin halen kayıp olduğu ifade edildi.

13 milyon metreküp atığın dökülmesine neden olan facianın ardından Brezilya hükümeti, ülkedeki tüm barajların denetlenmesini istemişti.

Maden atık barajının çökmesi nedeniyle Brumadinho kentinde yaklaşık 3 bin kişi tahliye edilmişti.

Madencilik şirketi Vale SA, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine 100 bin real (26 bin 400 dolar) verileceğini açıklamıştı.

Olayla ilgili 5 mühendis, barajın yapım aşamasındaki ihmalleri nedeniyle gözaltına alınmıştı.

Brezilya'da Minas Gerais'e bağlı Mariana'da 2015'te Vale SA ve Avustralyalı BHP Billiton şirketlerinin işlettiği maden atık barajının çökmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Duyar duymaz harekete geçtiler! Meğer orada gizliymişDuyar duymaz harekete geçtiler! Meğer orada gizliymiş
3 kişinin yaralandığı kazada yola dökülen yemekleri topladılar3 kişinin yaralandığı kazada yola dökülen yemekleri topladılar
Bakan Dönmez, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışını yaptıBakan Dönmez, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışını yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
baraj brezilya minas gerias

En Çok Okunan Haberler

CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?

CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?

Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

AK Partili isim adaylıktan çekildi!

AK Partili isim adaylıktan çekildi!

Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!

Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kartal'daki enkazdan mucize kurtuluş

Kartal'daki enkazdan mucize kurtuluş

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

Pazar günü başkan seçilmişti, başından vurulmuş halde bulundu

Başından vurulmuş halde bulundu

'Dansçı yapacağız' vaadiyle kandırmışlar! 66 kadın kurtarıldı

'Dansçı yapacağız' diye kandırıp... Sonrası korkunç

Yaşlı kadının sobasını her gün muhtar yakıyor

Yaşlı kadının sobasını her gün muhtar yakıyor

Malatya'da yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı

Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.