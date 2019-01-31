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Brezilya'da barajın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 99'a yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 10:19 | Son Güncelleme

Brezilya'da barajın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 99'a yükseldi

BRUMADINHO (AA) - Brezilya'da maden atık barajının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 99'a çıktı.

Minas Gerais eyaleti Sivil Savunma Ajansı Sözcüsü Flavio Godinho, Brumadinho kentindeki atık barajının geçen cuma çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 84'ten 99'a yükseldiğini, kayıp kişi sayısının ise 259 olduğunu belirtti.

Polisin, hayatını kaybeden 84 kişiden 51'inin kimliğini belirlediği aktarıldı.

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının bölgede etkili olan yağmur nedeniyle geçici olarak durdurulduğunu ancak yağmurun su seviyesini etkilemediğini bildirdi.

Yaklaşık 13 milyon metreküp atığın dökülmesine neden olan facianın ardından, Vale SA maden atık şirketinde çalışan 5 mühendis, atık barajının çökmesiyle ilgili gözaltına alınmış ve 3'ü tutuklanmıştı.

Brezilya hükümeti, ülkedeki tüm barajların denetlenmesini istemişti.

Maden atık barajının çökmesi nedeniyle Brumadinho kentinde yaklaşık 3 bin kişi tahliye edilmişti.

Madencilik şirketi Vale SA, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine 100 bin real (26 bin 400 dolar) verileceğini açıklamıştı.

Brezilya'da Minas Gerais'e bağlı Mariana'da 2015'te Vale SA ve Avustralyalı BHP Billiton şirketlerinin işlettiği maden atık barajının çökmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
baraj brezilya

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