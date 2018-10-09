Brezilya’da Başkanlık Seçimleri

Brezilyalılar Pazar günü Başkanlık seçimi için sandık başına gidiyor. Latin Amerika’nın en büyük ekonomisinde yapılan seçim büyük bir siyasi yolsuzluk skandalının ardından geldi.

Ülke genelinde 454 bin oy verme makinesinin kullanıldığı seçimlerde polis en az 40 kişinin seçim suçları şüphesiyle gözaltına alındığını belirtti.

Polis en çok görülen suçun seçmenlerin yasadışı şekilde sandıklara taşınması olduğunu kaydetti.

Başkanlık için yarışan isimlerden Jair Bolosonaro anketlerde beklenmedik şekilde önde yer aldı. Eski bir ordu komutanı olan aşırı sağcı aday, kampanyası sırasında ülkenin geçmiş diktatörlük yıllarını övdü, kadınlara, eşcinsellere, siyah ve yerli halka hakaret etti. Görüşleri nedeniyle kendisine ‘Tropik Trump’ lakabı takıldı. Bolosonaria ayrıca polis teşkilatı üzerindeki kontrolleri azaltarak suça karşı sert tutum sergileyeceğini söyledi.

Bolosonaro’nun en büyük rakibiyse Sao Paulo eski Belediye Başkanı Fernando Haddad. Haddad, İşçi Partisi’nin hapisteki kurucusu eski devlet başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’nın yerine parti tarafından aday gösterildi. Lula da Silva yolsuzluk nedeniyle 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Associated Press (AP) haber ajansına konuşan Johns Hopkins Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Bölüm Başkanı Monica de Bolle, ‘‘Bu gördüğüm en tuhaf seçim. Bu seçimler olabilecek en zayıf iki aday arasında bir yarış haline döndü’’ dedi.

Adayların hiçbirinin oyların çoğunluğunu elde edememesi halinde 28 Ekim’de ikinci tur seçime gidilecek.

