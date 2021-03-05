Brezilya'da BBC'nin 'Amazon ormanları Facebook'ta satılıyor' haberi sonrası soruşturma başlatıldı

Amazon dünyanın en geniş yağmur ormanlarına ev sahipliği yapıyor ve küresel ısınmayı frenleyen en büyük "karbon deposu" olarak işlev görüyor. İklime etkisinin yanı sıra yağmur ormanları yaklaşık üç milyon bitki ve hayvan türünün ve bir milyon yerlinin barınağı konumunda.

Facebook yerel yetkililerle işbirliği yapmaya hazır olduğunu söyledi ancak arsa satışlarını kendi kararıyla engellemeye sıcak bakmadığını duyurdu.

Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi, büyüklüğü bin futbol sahasına kadar ulaşabilen satılık topraklarla ilgili, hükümetin yasal önlemleri almasını istedi.

Brezilya'da, Amazon yağmur ormanlarının Facebook üzerinden satışa çıkarılması hakkında BBC'nin yaptığı araştırmanın ardından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ancak ilanların Facebook'un Marketplace uygulamasında yer almaya devam ettiği görülüyor.

Yerliler toprakları korumaya çalışsa da geniş bir yaşam alanı tarım arazisi olarak tahrip edilmiş durumda.

Ormanlık alanları işgal ederek ağaçları yakan kişiler, bu alanları tarım arazisi olarak satışa çıkarıyor.

Facebook'ta toprak satışı yapan kişiler, bu alanlara ait tapu göstermiyor ve genellikle bu toprakları yerlilerden zorla alıyor.

Yargıç Barroso, Brezilya yerlilerinin haklarını koruyan bir sivil toplum örgütü ile altı siyasi partinin daha önceden Yüksek Mahkeme'ye yaptıkları başvuruyu da inceliyor.

https://www.youtube.com/watch?v=ppAKtu1SyRA

Facebook'ta Marketplace bölümünde "orman", "balta girmemiş orman", "ağaç" gibi kelimeleri Portekizce yazan herkes Amazon ormanlarının yayıldığı alanlardan bazı toprakların satışa çıkarıldığını görebiliyor.

Listelenen bazı arsalar, uydu görüntüleri ve GPS koordinatlarıyla da destekleniyor. Üstelik sosyal medyadaki bu satıcıların birçoğu ellerinde bir tapu olmadığını kabul ediyor.

'Facebook üzerinden uyuşturucu satmakla aynı şey'

Brezilya'da Senato'nun Çevre Komisyonu'nun başındaki Senatör Jaques Wagner, toprak satışlarının "suç" olduğunu vurguluyor.

Facebook daha önceden yaptığı açıklamada, hangi satışların yasa dışı olduğunu belirlemenin sosyal ağ için karmaşık bir süreç olduğu gerekçesini öne sürmüştü.

Komisyonun Facebook'a yönelik olarak "bu satışları engellemesi" talebiyle bir mektup kaleme alacağını bildiren Wagner, sosyal medya devinin açıklamasının yetersiz olduğunu kaydediyor:

"Çalınan bir toprağı satışa çıkarıp yerlilerin haklarının ihlal etmenin, sosyal ağ üzerinden uyuşturucu satmaktan hiçbir farkı yok. Facebook uyuşturucu satmaya da izin verecek mi? Bunu öğrenmek istiyorum."