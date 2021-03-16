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Brezilya'da bir yılda dördüncü sağlık bakanı

16.03.2021 13:44 | Son Güncelleme:
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Brezilya'da korona salgınını ciddiye almayan tavrıyla eleştirilen sağ popülist Devlet Başkanı Bolsonaro bir yılda üçüncü kez Sağlık Bakanını değiştirdi.

Bolsonaro son olarak bir generali bakan yapmıştı.Brezilya'da koronavirüs salgınını ciddiye almayan ve önlemlerin gerekliliğini sorgulayan tavrıyla eleştirilere hedef olan sağ popülist Devlet Başkanı Jair Messias Bolsonaro bir yılda üçüncü kez Sağlık Bakanı değiştirdi.

Geçen yıl Haziran ayında göreve atanan general Eduardo Pazuello'nun yerine kardiyolog Marcelo Queiroga atandı. Bolsonaro, yeni bakan Queiroga'nın "Pazuello'nun başarılı çalışmalarını devam ettireceğini" söyledi.

Bolsonaro, mesleği doktorluk olan sağlık bakanı Luiz Henrique Mandetta'yı, koronavirüse karşı sert önlemler talep ettiği ve tartışmalı sıtma ilacı Chloroquin'in koronavirüs tedavisinde kullanılmasına karşı çıktığı için geçen yıl Nisan ayında görevden almış, ancak 17 Nisan'da yerine getirdiği onkolog Nelson Teich da aynı görüşleri savununca görevde bir ay kaldıktan sonra istifa etmişti.

General bakan da başaramadı

Bolsonaro, doktor bakanların ardından Haziran ayında 2016'da Rio'da düzenlenen Olimpiyatlar ve Paralimpik Oyunlarında ordu lojistiğini koordine eden general Pazuello'yu göreve getirmiş ve Pazuello'nun uzun süre görevde kalacağına inandığını söylemişti.

Ancak lojistik alanında uzman olduğu söylenen emekli generalin bakanlığı döneminde aşıların üretim ve dağıtımında sürekli sorunlar yaşanması valiler ve belediye başkanlarıyla bakan arasında gerilime yol açtı. Amazonlar bölgesindeki hastanelerde solunum cihazlarında yaşanan sorunlar nedeniyle bakan hakkında soruşturma başlatılmıştı. Pazuello'nun medyayla da yıldızı barışmadı.

Ölü sayısı 280 bine doğru ilerliyor

Aşılamaların Ocak ayında başladığı Brezilya'da şu an halkın yüzde 4,5'i aşılanmış durumda. Dünyada koronavirüs salgınından en ağır etkilenen ülkeler arasında yer almayı sürdüren Brezilya'da şimdiye kadar 11 milyon 519 bin 609 kişi koronaya yakalandı, 279 bin 286 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

210 milyon nüfuslu Brezilya'da koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı son bir haftada günde ortalama bin 855 kişiyle en yüksek noktasına ulaşmış durumda.

Ülkenin pek çok bölgesinde yoğun bakım yataklarında doluluk oranı yüzde 100'e ulaşırken sağlık sistemi çökmüş durumda.

Bolsonaro salgının ilk dönemlerinde COVID-19'u "küçük bir grip" şeklinde nitelendirmiş ve virüse karşı dua etme çağrısı yapmıştı. Devlet Başkanı, koronavirüs önlemlerinin ülke ekonomisini yok ettiğini savunarak hayatın hızlı bir şekilde normalleşmesini savunmuştu. Aşıya karşı açıklamarıyla da bilinen Bolsonaro geçen yıl Temmuz ayında kendisi de koronavirüse yakalanmıştı.

dpa,KNA/BK,TY

©Deutsche Welle Türkçe

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