Brezilya'da bir yılda dördüncü sağlık bakanı

Bolsonaro son olarak bir generali bakan yapmıştı.Brezilya'da koronavirüs salgınını ciddiye almayan ve önlemlerin gerekliliğini sorgulayan tavrıyla eleştirilere hedef olan sağ popülist Devlet Başkanı Jair Messias Bolsonaro bir yılda üçüncü kez Sağlık Bakanı değiştirdi.

Geçen yıl Haziran ayında göreve atanan general Eduardo Pazuello'nun yerine kardiyolog Marcelo Queiroga atandı. Bolsonaro, yeni bakan Queiroga'nın "Pazuello'nun başarılı çalışmalarını devam ettireceğini" söyledi.

Bolsonaro, mesleği doktorluk olan sağlık bakanı Luiz Henrique Mandetta'yı, koronavirüse karşı sert önlemler talep ettiği ve tartışmalı sıtma ilacı Chloroquin'in koronavirüs tedavisinde kullanılmasına karşı çıktığı için geçen yıl Nisan ayında görevden almış, ancak 17 Nisan'da yerine getirdiği onkolog Nelson Teich da aynı görüşleri savununca görevde bir ay kaldıktan sonra istifa etmişti.

General bakan da başaramadı

Bolsonaro, doktor bakanların ardından Haziran ayında 2016'da Rio'da düzenlenen Olimpiyatlar ve Paralimpik Oyunlarında ordu lojistiğini koordine eden general Pazuello'yu göreve getirmiş ve Pazuello'nun uzun süre görevde kalacağına inandığını söylemişti.