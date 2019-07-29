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Brezilya’da cezaevinde ayaklanma: 52 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2019 20:10 | Son Güncelleme

Brezilya’nın Almun Altamira kentinde bir hapishanede çıkan isyanda en az 52 kişi öldü.

Brezilya’nın Almun Altamira kentinde bir hapishanede çıkan isyanda en az 52 kişi öldü. Yerel basın, ölenlerin 16’sının başının kesildiğini ileri sürdü.
Brezilya’nın kuzeyindeki Para eyaletine bağlı Almun Altamira kentinde bir hapishanede isyan çıktı. İsyanda 52 kişinin öldüğü açıklandı. Yerel basın ise ölenlerin 16’sının başlarının kesildiğini iddia etti. Para Cezaevleri Başsavcılığı Sözcüsü yaptığı açıklamada, “Rakip çeteler arasında bir çatışma yaşandı. İki gardiyan rehin alındı ancak daha sonra serbest bırakıldı" dedi.
Para Cezaevleri Başsavcılığı yetkililerinin verdiği bilgiye göre, çatışma yerel saatle sabah saat 07.00’de başladı. A bloğunda bulunan çete üyeleri, rakip çete mensuplarına saldırdı. Askeri Polis Operasyonel Taktik Grubu ekipleri olay yerine geldiğinde en az 52 mahkumun öldüğü belirlendi.

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