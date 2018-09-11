Brezilya'da cezaevine silahlı saldırı

Brezilya'da bir cezaevine düzenlenen saldırıda 1 polis öldü, firar eden 105 mahkumdan 41'i düzenlenen operasyonla yakalandı.
Yerel medyadaki haberlere göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Paraiba eyaletinde ağır silahlı 20 kişi, Romeu Goncalves Abrantes Cezaevine saldırdı.
Çıkan çatışmada 1 polis hayatını kaybetti.
Saldırıda, cezaevinin ön cephesi havaya uçuruldu. Mahkumlardan 105'i buradan firar etti.
Kaçan mahkumlardan 41'i düzenlenen operasyonla yakalandı. Diğerlerini arama çalışmaları ise devam ediyor.
Cezaevinin ülkenin en yüksek güvenlik sistemleriyle donatılanlardan biri olduğu belirtiliyor.
Brezilya'da 2016 rakamlarına göre 368 bin 49 kişi kapasiteli cezaevlerinde 727 bin 712 mahkum kalıyor.
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