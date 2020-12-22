HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Brezilya'da Çin aşısının etkili olduğu iddiası

Brezilya'da Çin aşısının etkili olduğu iddiası

22.12.2020 12:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Brezilya'da Çin aşısının etkili olduğu iddiası

Brezilya'da son faz denemeleri yapılan Çinli şirket Sinovac'ın geliştirdiği CoronaVac aşısının virüse karşı etki gösterdiği bildirildi.

Wall Street Journal'in haberine göre Brezilya'da Çinli şirket Sinovac'ın geliştirdiği aşının dördüncü ve son faz denemeleri tamamlandı. Brezilya böylece Endonezya ve Türkiye'de de test edilen aşının son aşama denemelerini tamamlayan ilk ülke oldu.

Gazete, denemeler sonucunda aşının etkili olduğunun görüldüğünü yazdı. Ayrıca, test sonuçlarının uluslararası bilim insanlarının koruma sağlaması açısından gerekli gördüğü yüzde 50 sınırını aştığı ifade edildi.

Sao Paulo Eyaleti Sağlık Bakanlığı'na bağlı Butantan Enstitüsü tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada ise aşının etkinliğine dair Çarşamba gününden önce yapılacak her tür açıklamanın "sadece spekülasyon" olacağı belirtildi. Aşının etkinlik oranının Çarşamba günü açıklanacağı belirtildi.

Brezilya Sağlık Bakanı, Sinovac ve AstraZeneca aşılarının Şubat ayının ortasında Brezilya'da uygulanmaya başlanabileceğini belirtti.

Kullanım izni için Anvisa'ya başvurulacak

Çin şirketi Sinovac, Brezilya'daki üçüncü faz çalışmalarını Sao Paolo'daki Butantan Enstitüsü'yle birlikte sürdürüyor.

Aşının Sao Paolo'da kullanılabilmesi için Anvisa'nın onayı gerekiyor. Sao Paolo'daki enstitü, aşının ne derece etkili olduğuna dair verileri 23 Aralık'ta açıklayacak ve kullanım izni için Anvisa'ya başvuracak.

Türkiye ve Endonezya'dan da sonuçlar bekleniyor

CoronaVac'ın üçüncü faz çalışmalarına Türkiye ve Endonezya da katılıyor. Endonezya, çalışmaların devam ettiğini ve sonuçların Ocak ayında açıklanacağını duyurmuştu. Türkiye'nin de yakında üçüncü faz sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

Reuters/ EC, AI, HS

©Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hollywood yıldızı cinsiyet değiştirdi! İşte ameliyat sonrası ilk kare Hollywood yıldızı cinsiyet değiştirdi! İşte ameliyat sonrası ilk kare
Türkiye'nin de aldığı Çin aşısının sonuçları çıktı!Türkiye'nin de aldığı Çin aşısının sonuçları çıktı!
21 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!21 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

En Çok Okunan Haberler

Düşüş yaşanan illeri tek tek sıraladı

Düşüş yaşanan illeri tek tek sıraladı

Fatih Terim'e tarihi ceza yolda!

Fatih Terim'e tarihi ceza yolda!

Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili çarpıcı açıklama

Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili çarpıcı açıklama

Neden dışarı çıktığını söyleyince cezadan kurtuldu

Neden dışarı çıktığını söyleyince cezadan kurtuldu

3. asgari ücret toplantısı bugün!

3. asgari ücret toplantısı bugün!

İngiltere'den gelen vatandaşlarla ilgili açıklama

İngiltere'den gelen vatandaşlarla ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Diğer Haberler

BioNTech'in kurucu ortağı Şahin: Türkiye için yeterli doz var

BioNTech'in kurucu ortağı Şahin: Türkiye için yeterli doz var

‘Virüs korkulduğu kadar bulaşıcı olmayabilir’

‘Virüs korkulduğu kadar bulaşıcı olmayabilir’

Türkiye'nin de aldığı Çin aşısının sonuçları çıktı!

Türkiye'nin de aldığı Çin aşısının sonuçları çıktı!

En ölümcül hafta: Her 33 saniyede bir kişi koronadan öldü

En ölümcül hafta: Her 33 saniyede bir kişi koronadan öldü

Koronavirüsü yok eden doğal ilaç: Meyan kökü

Koronavirüsü yok eden doğal ilaç!

Mutasyon geçiren virüse ilişkin 'çocuk' açıklaması

Mutasyon geçiren virüse ilişkin 'çocuk' açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.