Brezilya'da Çin aşısının etkinliği yüzde 50 çıktı

Endonezya'da bu oran yüzde 65,3, Türkiye'de ise yüzde 91,2 çıkmıştı.Brezilya'da Çinli SinoVac şirketinin geliştirdiği CoronaVac aşısının etkililik oranı yüzde 50,38 olarak açıklandı.

Sinovac'ın üretim ve araştırma ortağı Butantan Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, son verilerde tıbbi tedavi gerektirmeyecek kadar hafif ya da asemptomatik vakaların da dikkate alındığı kaydedildi.

Enstitü geçen hafta yaptığı açıklamada aşının hafif geçen vakalarda etkinliğini yüzde 78 olarak bildirmiş, bu oranı "klinik etkinlik" olarak nitelendirmişti. Kamuoyunda şeffaflık konusunda oluşan baskı nedeniyle Enstitü bugün açıkladığı rakamlarda "genel etkinlik" nitelemesini kullandı.

Butantan Enstitüsü, test sonuçlarının açıklanmasını Sinovac ile imzalanan sözleşmedeki gizlilik koşulu nedeniyle üç kez ertelemişti.

Endonezya'da yüzde 65, Türkiye'de yüzde 91

Aşının acil kullanımı için izin veren ve aşılamalara yarın başlayacak olan Endonezya'da CoronaVac'ın etkinliği yüzde 65,3 olarak açıklanmıştı.

Türkiye'de ise Bilim Kurulu, yapılan testlerin geçici sonuçlarına göre aşının etkililik oranını yüzde 91,25 olarak bildirmişti. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, 25 Aralık'ta yaptığı açıklamada toplam aşı etkinliğinin yüzde 91,25 olarak hesaplandığını, bu oranın gelecek günlerde daha da artmasını beklediklerini dile getirmişti.