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Brezilya'da Çin aşısının etkinliği yüzde 50 çıktı

12.01.2021 22:38 | Son Güncelleme:
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Brezilya'da Çin aşısının etkinliği yüzde 50 çıktı

Bu hafta Türkiye'de de uygulanmaya başlayacak olan Çin aşısının etkililik oranı Brezilya'da yüzde 50,38 olarak açıklandı.

Endonezya'da bu oran yüzde 65,3, Türkiye'de ise yüzde 91,2 çıkmıştı.Brezilya'da Çinli SinoVac şirketinin geliştirdiği CoronaVac aşısının etkililik oranı yüzde 50,38 olarak açıklandı.

Sinovac'ın üretim ve araştırma ortağı Butantan Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, son verilerde tıbbi tedavi gerektirmeyecek kadar hafif ya da asemptomatik vakaların da dikkate alındığı kaydedildi.

Enstitü geçen hafta yaptığı açıklamada aşının hafif geçen vakalarda etkinliğini yüzde 78 olarak bildirmiş, bu oranı "klinik etkinlik" olarak nitelendirmişti. Kamuoyunda şeffaflık konusunda oluşan baskı nedeniyle Enstitü bugün açıkladığı rakamlarda "genel etkinlik" nitelemesini kullandı.

Butantan Enstitüsü, test sonuçlarının açıklanmasını Sinovac ile imzalanan sözleşmedeki gizlilik koşulu nedeniyle üç kez ertelemişti.

Endonezya'da yüzde 65, Türkiye'de yüzde 91

Aşının acil kullanımı için izin veren ve aşılamalara yarın başlayacak olan Endonezya'da CoronaVac'ın etkinliği yüzde 65,3 olarak açıklanmıştı.

Türkiye'de ise Bilim Kurulu, yapılan testlerin geçici sonuçlarına göre aşının etkililik oranını yüzde 91,25 olarak bildirmişti. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, 25 Aralık'ta yaptığı açıklamada toplam aşı etkinliğinin yüzde 91,25 olarak hesaplandığını, bu oranın gelecek günlerde daha da artmasını beklediklerini dile getirmişti.

Aşılamanın iki gün içinde başlaması bekleniyor

Türkiye'de CoronaVac aşısı üzerindeki Faz 3 çalışmaları 14 Eylül'de başlatılmış, sağlık çalışanlarının ardından 18 Kasım'da gönüllüler üzerinde denenmeye başlanmıştı. Faz 3 çalışmasının Türkiye koordinatörü Prof. Ünal, çalışma kapsamında 7 bin 371 gönüllüye 10 bin 828 doz uygulandığını, 3 bin 457 gönüllüye iki doz uygulama yapıldığını belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 28 Aralık'ta yaptığı açıklamada Çin aşısının ilk partilerinin yıl başından önce teslim edilmesini beklediklerini söylemiş, dünkü açıklamasında da ilk etap 3 milyon doz aşının Türkiye'ye geldiğini belirterek "Perşembe veya Cuma günü inşallah aşılama çalışması başlamış olacak" demişti.

DW,rtr/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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