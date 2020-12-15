HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Brezilya'da Çin aşısıyla ilgili "şeffaflık" tartışması

Brezilya'da Çin aşısıyla ilgili "şeffaflık" tartışması

15.12.2020 20:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Brezilya'da Çin aşısıyla ilgili "şeffaflık" tartışması

Brezilya'da sağlık düzenleme kurumu, Türkiye'de de kullanılması planlanan Çin aşısı CoronaVac'ın Çin'deki sağlık makamları nezdindeki onay sürecinin şeffaf olmadığını öne sürdü.

Türkiye'nin 50 milyon adet sipariş verdiği Çin aşısı CoronaVac ile ilgili Brezilya'da da yoğun tartışmalar gerçekleşiyor.

Ülkenin en kalabalık eyaleti Sao Paulo'da Ocak ayında vatandaşlar üzerinde kullanımına başlanması planlanan Çin aşısıyla ilgili Brezilya'nın sağlık düzenleme kurumu Anvisa'dan bir uyarı geldi.

Anvisa, "Bu aşının Çin'de geçen Haziran ayından beri acil kullanım ruhsatı var. Ancak Çin'de acil kullanım ruhsatı verilmesine ilişkin kriterler şeffaf değil ve Çinli makamların bu kararları vermesinde belirleyici olan kriterler hakkında erişilebilir bir bilgi yok" açıklamasında bulundu.

Çin karşıtı söylemleriyle tanınan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro da daha önce CoronaVac'a kuşkuyla yaklaştığını dile getirmişti.

Buna karşın Bolsonaro'nun en büyük siyasi rakiplerinden biri olan ve Sao Paolo Valisi Joao Doria, Çin aşısını 46,2 milyon nüfusa sahip bu eyalette 25 Ocak'ta uygulamaya başlamayı planladıklarını açıklamıştı. Bolsonaro ise CoronaVac'ı, bir sonraki devlet başkanlığı seçimlerinde karşısına çıkması beklenen Doria'ya atıfla "Joao Doria aşısı" diye niteleyerek itibarsızlaştırmaya çalışıyor.

Çin'den savunma

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin ise Sinovac'ın güvenliliğine ve etkililiğine "büyük önem" verdiklerini belirterek Çin'deki aşı geliştirme sürecini savundu.

Wang, basın brifigindeki açıklamasında, Çinli şirketlerin aşıları "bilimsel mevzuat ve düzenleyici koşullarla sıkı bir uyum içinde" geliştirdiklerini ifade etti.

Brezilya'nın sağlık düzenleyici kurumu Anvisa, uzun yıllar siyasetten uzak bir kurumdu. Ancak Bolsonaro'nun son aylarda bu kuruma kendisine yakın kişileri ataması, sağlık çevrelerinde, Anvisa'nın verdiği kararların siyasi değerlendirmeler içerebileceği endişelerinin doğmasına neden oldu.

Anvisa'nın onayı şart

Çin şirketi Sinovac, Brezilya'daki üçüncü faz çalışmalarını Sao Paolo'daki Butantan Enstitüsü'yle birlikte sürdürüyor. Aşının Sao Paolo'da kullanılabilmesi için Anvisa'nın onayı gerekiyor. Sao Paolo'daki enstitü, aşının ne derece etkili olduğuna dair verileri 23 Aralık'ta açıklayacak ve kullanım izni için Anvisa'ya başvuracak.

Brezilya'da şu ana kadar 180 binden fazla insan COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede 7 milyona yakın kişi koronavirüse yakalandı.

Brezilya hükümeti daha önce 300 milyon doz aşı tedarikini garanti altına aldığını duyurmuştu. Bunların büyük bölümünü Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği aşı oluşturuyor. Brezilya hükümeti ayrıca Pfizer ile de 70 milyon doz aşı alımı için görüşmeler yürütmüştü.

Türkiye ve Endonezya'dan da sonuçlar bekleniyor

CoronaVac'ın üçüncü faz çalışmalarına Türkiye ve Endonezya da katılıyor. Endonezya, çalışmaların devam ettiğini ve sonuçların Ocak ayında açıklanacağını duyurmuştu. Türkiye'nin de yakında üçüncü faz sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

DW,rtr,AFP/CÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'O çocuk daha 7 yaşında' 'O çocuk daha 7 yaşında'
Boko Haram sorumluluğu üstlendi: Erkek öğrencileri biz kaçırdık!Boko Haram sorumluluğu üstlendi: Erkek öğrencileri biz kaçırdık!
EKPSS sonuçları açıklandı mı?EKPSS sonuçları açıklandı mı?

En Çok Okunan Haberler

Çıplak açıklaması! '18 yaş altı...'

Çıplak açıklaması! '18 yaş altı...'

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Kritik toplantı sona erdi! TİSK'ten asgari ücret açıklaması

Kritik toplantı sona erdi! TİSK'ten asgari ücret açıklaması

Polislere emeklilik ikramiyesi müjdesi!

Polislere emeklilik ikramiyesi müjdesi!

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

Dikkat çeken sözler: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum

Dikkat çeken sözler: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Görüntüler olay yaratmıştı! Genç kadın o anları anlattı

Görüntüler olay yaratmıştı! Genç kadın o anları anlattı

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

Bahçesinde papaya meyvesi yetiştiriyor!

Bahçesinde papaya meyvesi yetiştiriyor!

Diğer Haberler

ABD'nin yaptırım kararı sonrası NATO'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

ABD'nin yaptırım kararı sonrası NATO'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

Hindistan'da Iphone fabrikası çalışanlarından maaş protestosu

Hindistan'da Iphone fabrikası çalışanlarından maaş protestosu

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Boko Haram sorumluluğu üstlendi: Erkek öğrencileri biz kaçırdık!

Boko Haram sorumluluğu üstlendi: Erkek öğrencileri biz kaçırdık!

BBC, Çin’in yüz binlerce azınlığın zorlu işlerde çalışmaya zorladığını doğruladı

'Çin'de yüz binlerce azınlık zorlu işlere zorlanıyor'

Güney Kore’deki bakım evinde koronavirüs patlaması

Güney Kore’deki bakım evinde koronavirüs patlaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.