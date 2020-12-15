Brezilya'da Çin aşısıyla ilgili "şeffaflık" tartışması

Türkiye'nin 50 milyon adet sipariş verdiği Çin aşısı CoronaVac ile ilgili Brezilya'da da yoğun tartışmalar gerçekleşiyor.

Ülkenin en kalabalık eyaleti Sao Paulo'da Ocak ayında vatandaşlar üzerinde kullanımına başlanması planlanan Çin aşısıyla ilgili Brezilya'nın sağlık düzenleme kurumu Anvisa'dan bir uyarı geldi.

Anvisa, "Bu aşının Çin'de geçen Haziran ayından beri acil kullanım ruhsatı var. Ancak Çin'de acil kullanım ruhsatı verilmesine ilişkin kriterler şeffaf değil ve Çinli makamların bu kararları vermesinde belirleyici olan kriterler hakkında erişilebilir bir bilgi yok" açıklamasında bulundu.

Çin karşıtı söylemleriyle tanınan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro da daha önce CoronaVac'a kuşkuyla yaklaştığını dile getirmişti.

Buna karşın Bolsonaro'nun en büyük siyasi rakiplerinden biri olan ve Sao Paolo Valisi Joao Doria, Çin aşısını 46,2 milyon nüfusa sahip bu eyalette 25 Ocak'ta uygulamaya başlamayı planladıklarını açıklamıştı. Bolsonaro ise CoronaVac'ı, bir sonraki devlet başkanlığı seçimlerinde karşısına çıkması beklenen Doria'ya atıfla "Joao Doria aşısı" diye niteleyerek itibarsızlaştırmaya çalışıyor.