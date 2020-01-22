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Brezilya'da cinayet rakamları düşerken, polis ölümleri arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 23:55 | Son Güncelleme

Brezilya'da cinayet rakamları düşerken, polis ölümleri arttı

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde cinayet rakamları son 20 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Ülke basınında çıkan haberlere göre, ülkede şiddet olaylarının en yoğun yaşandığı eyaletlerden Rio de Janeiro'da cinayet rakamları son 20 yılın en düşük seviyesine inerken polis ölümleri arttı.

Devlet Kamu Güvenliği Enstitüsü (İSS) verilerine göre, Rio de Janeiro'da 2019'da 3 bin 995 cinayet işlenirken, 2018'de ise bu rakam 4 bin 950 olarak kayda geçti.

Buna karşın, polis cinayetleri bir önceki yıla göre yüzde 18 artarak bin 810 oldu.

Rio de Janeiro valisi Wilson Witzel, suçla mücadelede 1 Ocak 2019'dan bu yana daha "sert" tedbirler aldıklarını hatırlatarak, cinayetlerin polisin önlemleri sayesinde azaldığına dikkat çekti.

Cinayet rakamları azalsa da insan hakları örgütleri, polis operasyonları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının yüksek olmasından endişe duyuyor.

Brezilya'da 2018'de cinayet, ölüme yol açan soygun ve polis ölümlerinin de aralarında olduğu asayiş olaylarında 57 bin 341 kişi yaşamını yitirmişti.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun, suç oranlarını azaltmak için polise daha fazla yetki vermek istediği biliniyor.

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Anahtar Kelimeler:
brezilya cinayet polis Rio Da Janeiro

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