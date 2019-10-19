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Brezilya'da çöken 7 katlı bina

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 15:27 | Son Güncelleme

Salı günü çöken binanın enkazında bir kişinin daha cesedine ulaşıldı

Brezilya'nın Ceara eyaletinde, salı günü çöken 7 katlı binada yaşamını yitirenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Yerel basındaki haberlere göre, Ceara Eyaleti İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, Forteleza kentinde salı günü çöken binanın enkazında sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında 7'inci kişinin cesedine ulaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, enkaz altında halen 2 kişinin bulunduğu kaydedildi.

Diğer yandan, çökmenin hemen öncesinde, binanın iç güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüler ortaya çıktı.

Görüntüde, bina çökmeden birkaç dakika önce kolonlarından birinin tamir edildiği görülüyor.

İtfaiye ekipleri, çalışmaların ilk gününde enkazdan 10 kişiyi yaralı kurtardıklarını duyurmuştu.

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7 katlı bina brezilya Ceara Eyaleti İtfaiye Teşkilatı

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