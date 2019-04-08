Brezilya'da çöken baraj

Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde, maden atık barajının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 224'e yükseldi.

Yerel basında sivil savunma yetkililerine dayandırılan haberlere göre, Brumadinho kentindeki atık barajının 25 Ocak'ta çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 224'e çıktığı bildirildi.

Felaketin ardından iki buçuk ay gezmesine rağmen 69 kişinin ise halen kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.

13 milyon metreküp atığın dökülmesine neden olan facianın ardından Brezilya hükümeti, ülkedeki tüm barajların denetlenmesini istemişti.

Maden atık barajının çökmesi nedeniyle Brumadinho'da yaklaşık 3 bin kişi tahliye edilmişti.

Madencilik şirketi Vale SA, faciada hayatını kaybedenlerin ailelerine 100 bin real (yaklaşık 26 bin dolar) verileceğini açıklamıştı.

Başsavcılık'tan şubat ayında yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusunda Brumadinho kentindeki maden atık barajını işleten Vale şirketinin 4'ü müdür olmak üzere 8 çalışanının, barajın çökmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirilmişti.