Brezilya'da çöken baraja ilişkin sağlık uyarısı

RIO DE JANEIRO (AA) - Brezilya'nın önde gelen araştırma kuruluşlarından Oswaldo Cruz Vakfı (Fiocruz), Minas Gerais eyaletinde maden atık barajının çökmesi sonucu oluşan potansiyel sağlık riskine karşı uyardı.

Fiocruz tarafından yapılan açıklamada, Brumadinho kentinde 25 Ocak'ta çöken barajın atıklarının Paraopeba Nehri'ne doğru aktığı ve nehir çevresindeki yerleşim yerlerinde dang humması, sarı humma ve ishal gibi hastalıkların görülebileceği belirtildi.

Kirlenmiş nehir suyunun ve çamurun incelenmesine devam edilirken, çevre uzmanları, incelemelerde demir oksit ve diğer ağır metallerin toksik konsantrasyonuna rastlanacağı tahmininde bulundu.

Ülkede 2015'te Minas Gerais'e bağlı Mariana'da da maden atık barajının çökmesi sonucu benzer durumların yaşandığının hatırlatıldığı açıklamada, bu tür olayların akabinde yüksek tansiyon, diyabet, kardiyovasküler rahatsızlıklar, felç ve hatta kanser görülme sıklığının daha yüksek olduğuna işaret edildi.

Uzmanlar, Paraoepeba'daki iki hidroelektrik santralinin atıkları engelleyerek, Sao Francisco Nehri'nin kirlenmesini önleyip önlemediğini henüz bilmediklerini kaydetti. Fiocruz ise 500'den fazla yerleşim yerinde bulunan milyonlarca kişinin kişisel kullanım veya sulama için Sao Francisco suyundan yararlandığını bildirdi.