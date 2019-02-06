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Brezilya'da çöken baraja ilişkin sağlık uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 13:55 | Son Güncelleme

Brezilya'da çöken baraja ilişkin sağlık uyarısı

RIO DE JANEIRO (AA) - Brezilya'nın önde gelen araştırma kuruluşlarından Oswaldo Cruz Vakfı (Fiocruz), Minas Gerais eyaletinde maden atık barajının çökmesi sonucu oluşan potansiyel sağlık riskine karşı uyardı.

Fiocruz tarafından yapılan açıklamada, Brumadinho kentinde 25 Ocak'ta çöken barajın atıklarının Paraopeba Nehri'ne doğru aktığı ve nehir çevresindeki yerleşim yerlerinde dang humması, sarı humma ve ishal gibi hastalıkların görülebileceği belirtildi.

Kirlenmiş nehir suyunun ve çamurun incelenmesine devam edilirken, çevre uzmanları, incelemelerde demir oksit ve diğer ağır metallerin toksik konsantrasyonuna rastlanacağı tahmininde bulundu.

Ülkede 2015'te Minas Gerais'e bağlı Mariana'da da maden atık barajının çökmesi sonucu benzer durumların yaşandığının hatırlatıldığı açıklamada, bu tür olayların akabinde yüksek tansiyon, diyabet, kardiyovasküler rahatsızlıklar, felç ve hatta kanser görülme sıklığının daha yüksek olduğuna işaret edildi.

Uzmanlar, Paraoepeba'daki iki hidroelektrik santralinin atıkları engelleyerek, Sao Francisco Nehri'nin kirlenmesini önleyip önlemediğini henüz bilmediklerini kaydetti. Fiocruz ise 500'den fazla yerleşim yerinde bulunan milyonlarca kişinin kişisel kullanım veya sulama için Sao Francisco suyundan yararlandığını bildirdi.

Minas Gerais Sivil Savunma kurumunun sosyal medya hesabından bugün yapılan açıklamada, Brumadinho kentindeki atık barajının 25 Ocak'ta çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 142'ye çıktığı, 194 kişinin halen kayıp olduğu belirtilmişti.

Yaklaşık 13 milyon metreküp atığın dökülmesine neden olan facianın ardından Brezilya hükümeti, ülkedeki tüm barajların denetlenmesini istemişti.

Maden atık barajının çökmesi nedeniyle Brumadinho kentinde yaklaşık 3 bin kişi tahliye edilmişti.

Madencilik şirketi Vale SA, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine 100 bin real (26 bin 400 dolar) verileceğini açıklamıştı.

Olayla ilgili 5 mühendis, barajın yapım aşamasındaki ihmalleri nedeniyle gözaltına alınmıştı.

Brezilya'da Minas Gerais'e bağlı Mariana'da 2015'te Vale SA ve Avustralyalı BHP Billiton şirketlerinin işlettiği maden atık barajının çökmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
baraj brezilya Oswaldo Cruz Vakfı (Fiocruz)

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