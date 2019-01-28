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Brezilya'da çöken barajda ölü sayısı 60'a çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2019 22:55 | Son Güncelleme

Brezilya'da çöken barajda ölü sayısı 60'a çıktı

BRUMADINHO (AA) - Brezilya'da bir maden atık barajının çökmesi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a yükseldi.

İtfaiye biriminden yetkililer, ülkenin güneybatısındaki Minas Gerais eyaletine bağlı Brumadinho kentindeki atık barajının geçen cuma günü çökmesi nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 60'a çıktığını, kayıp 292 kişinin arandığını açıkladı.

Arama kurtarma çalışmalarında, barajın işçilerin öğle yemeğinde olduğu sırada çökmesi nedeniyle çamura gömülen yemekhane civarına yoğunlaşıldığı bildirildi.

Maden atık barajının çökmesi dolayısıyla Brumadinho kentinde yaklaşık 3 bin kişi tahliye edilmişti.

Madencilik şirketi Vale SA'ya ait maden atık barajının cuma günü çökmesinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına, aynı madencilik şirketine ait yakındaki başka bir barajda hasar oluşması ihtimaline karşı ara verilmişti.

Brezilya'da Minas Gerais'e bağlı Mariana'da 2015'te Vale SA ve Avustralyalı BHP Billiton şirketlerinin işlettiği bir maden atık barajının çökmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
baraj brezilya Brumadinho çökme

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